独家：消息人士称美国监管当局考虑调整沃克尔规则

路透华盛顿2月28日 - 几位监管方面及业界消息人士说，美国监管当局考虑调整”沃克尔规则”，这是华尔街长久以来的期待。监管当局考虑调整的，包括去除大型银行承担证明未从事自营交易业务的责任。

其他被纳入修正考量的地方还包括：让银行更加明确地知道它们不能投资的基金类型、让一些海外基金永远豁免此禁令、选定一个主要监管机构来监督执行沃克尔规则。

沃克尔规则是2007-2009金融危机后通过的多德-弗兰克法案内容之一，旨在防范吸收存款的银行进行高风险的市场押注。

沃克尔规则使得许多华尔街银行不得不重组业务，包括彻底改组交易业务、放弃价值数以十亿美元计的投资工具。

但银行及他们的部分客户称，这项1,000多页的规则对金融业来说是个太大的负担，限制了银行业者便利投资者投资及对冲的能力，并压制了部分资产的交易量。

美国国会目前在考虑一项法案，资产规模不足100亿美元的银行或将豁免于该规则限制。而较大型银行也在游说，寻求改变该规则的解读及适用方式。尽管金融监管机构已经表示，他们同意有必要修订沃克尔规则，但他们尚未公布正在考虑的一些具体调整内容。

监管机构料将在未来几个月发布提案，有望成为总统特朗普承诺推进放松监管进程中的一个里程碑，或能为华尔街节省数十亿美元计的资金。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)、联邦存款保险公司(FDIC)、美国通货监理局(OCC)和美国商品期货交易委员会(CFTC)的发言人均不予置评。美国证券交易委员会(SEC)尚未回应置评请求。(完)