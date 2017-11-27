《独家》网购星期一大对决：沃尔玛线上低价战力直追亚马逊

路透11月27日 - 沃尔玛(WMT.N)的线上商品价格正首次几乎追平亚马逊(AMZN.O)，这是沃尔玛重回“低价之王”宝座之路的重要里程碑。

资料图片：2016年11月28日，美国加州Tracy，亚马逊配送中心。REUTERS/Noah Berger

从今年年初以来，沃尔玛在让自家价格相对其他实体对手更具竞争力方面大举投资。

现在，根据路透委托的一项价格研究，以及对多位比价专家、零售顾问、供应商及公司消息人士的访问显示，在许多商品种类上，沃尔玛也明显拉近与对手的线上售价差距。

针对截至2017年11月7日的700天，零售数据分析公司Market Track分析了11类213项产品价格，研究显示沃尔玛购物网站(Walmart.com)的商品价格现在平均只比亚马逊贵0.3%。

在流行的可穿戴产品门类(包括健身追踪器和智能手表)，今年沃尔玛的价格比亚马逊低6.4%，上年同期为高12.6%。对于运动和户外产品，沃尔玛的价格目前低1.3%，一年前高3.5%。

各产品门类价格数据图表：tmsnrt.rs/2An5cIM

这些发现表明，沃尔玛不只是实行临时价格折扣，而是持续下调几个产品门类的线上定价。

持续下调定价是提振全年销售的关键所在。网购星期一的网上交易和临时促销，将使两家零售巨头的定价黯然失色。

“我们致力于使网上售价持平或低于其他主要网站价格，”沃尔玛发言人Dan Toporek称。他说，对某些产品而言，该零售商目前显示两种价格，顾客到门店自提可以享受更低价格。不过他不愿就该公司的定价策略进一步置评。

根据这项研究，相比之下，此一期间的头350天，沃尔玛的线上价格平均比亚马逊贵了3%。

亚马逊发言人Kate Scarpa称，公司为客户提供低价的策略没有任何改变。

“亚马逊的价格跟其他零售商一样低，或者更低。为了客户，我们辛勤努力，以确保每天都是这样，”该发言人称，她拒绝就亚马逊的定价策略进一步置评。

持续降价是沃尔玛正在采取的一些提振电商业务的举措之一。这些举措包括扩大在线商品阵容、收购Jet.com等规模较小的在线零售商、免费两天送货等。

零售咨询公司Strategic Resources Group常务董事Burt Flickinger上月在德克萨斯州为客户进行了他自己的内部定价研究。他的数据显示，与一年前相比，今年沃尔玛正在缩小与亚马逊的差距。一年前，沃尔玛一系列商品的价格要高出5-12%。

“近期我们开始看到，沃尔玛正在把与亚马逊的差距缩小到非常接近的水平，”Flickinger说。“小到消费者也没法说出差别了。”

分析师表示，沃尔玛去年投入10亿美元用于提高定价竞争力，牺牲一些利润以提供较低的线上价格。

到目前为止，这项策略正在见效。沃尔玛最近一季的线上销售额较上年同期增加50%，季度营收增幅为将近10年来最大。根据研究公司eMarketer，沃尔玛在截至2017年10月的12个月里，线上销售额占到整个美国的3.6%，而上年同期时占2.8%。

尽管取得如此进展，沃尔玛还有很长的路要走。亚马逊在美国电商市场的份额为43.5%。据Cowen and Co估计，美国约半数家庭是Amazon Prime会员，他们购物时不大可能货比三家。

但沃尔玛同时也在争夺从Target(TGT.N)到WayFair(W.N)等其他实体零售商的线上业务，这些对手的目标客户是那些用谷歌等搜索引擎进行价格比较的购物者。分析师认为，沃尔玛可能通过降价夺得更多市场份额。

“沃尔玛的目标并不是要超越亚马逊，而是要让(沃尔玛的)忠实店铺客户相信，它也是一家领先的线上低价位零售企业，”电商分析公司Profitero负责策略的高级副总裁Keith Anderson说。

分析师和咨询机构估计，沃尔玛在几年内将不得不付出大约60亿美元，以维持在线商品价格与亚马逊相同，挤压到其他零售业务。

这些投资已经开始侵蚀沃尔玛的获利能力。该公司营业利润率连续四个季度下滑，在10月31日止当季已降至2.8%。

然而，沃尔玛可动用69亿美元的现金储备用于压低在线商品售价。投资者迄今为止尚未表示担心，沃尔玛的在线商品降价行动可能会影响此前宣布的200亿美元股票回购计划；该公司股价在其于11月16日公布强于预期的在线销售表现后，已上涨1.5%。

除此之外，沃尔玛去年和今年10月曾表示，将放慢新店开张步伐，把资本支出方向转移到增强在线业务竞争力方面。

“目前对现金更好的使用方式，就是与亚马逊展开竞争，并投入相关业务，因为如果说有任何企业有机会与亚马逊一战的话，那就是沃尔玛，”Sizemore资本管理公司的投资长Charles Sizemore表示。该公司持有沃尔玛股票。(完)