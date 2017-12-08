独家：白宫预计政府不会关门 特朗普希望企业税降至20%--官员

路透华盛顿12月7日 - 美国白宫立法事务主任Marc Short周四表示，白宫方面相信能够达成一项协议，以避免政府停摆，预期国会达成的折衷将包括增加国防与非国防支出。

他在接受路透采访时还说，特朗普总统希望国会进行辩论的减税方案最终得到的结果是企业税率调降至20%，尽管他近期表示也可能高于这个水平。

特朗普周四与国会两党领袖会晤，力争消除在美国预算方面的分歧，以防政府停摆。

“我们一直赞同在非国防方面增加支出，”Short在谈到政府支出问题上可能达成妥协一事时说。

他表示，“我们希望...能找到办法，就两年预算上限达成协议，”以便预算编制机构能够完成2018年财年的预算法案，并为2019财年设定一些界限。

Short表示，针对目前在国会审议的税改议案，白宫对企业税降至20%这一目标的立场坚定。

Short表示，特朗普近期提到企业税可能为22%，只是他之前与议员谈话时的说法。

“我认为他只是反映他从议员那里听到的说法，那并非暗示：这是赞成调高企业税目标，”他表示。

Short表示，预期国会将于今年内批准共和党版本的税改议案，不过特朗普可能要到2018年才会签署。

他表示，白宫支持与参议员Susan Collins达成一致的一项议案，恢复对医保被保险人数以十亿美元计的津贴给付，即所谓的费用分担补贴(Cost-Sharing Reduction, CSR)，以换取她对税改议案的支持。(完)