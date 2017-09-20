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独家：西部数据又见转机 芯片业务收购报价重获东芝青睐--消息
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#国际财经
2017年9月20日 / 凌晨1点16分 / 1 个月前

独家：西部数据又见转机 芯片业务收购报价重获东芝青睐--消息

1 分钟阅读

路透东京9月20日 - 熟知交易情况的人士称，日本东芝(6502.T)回心转意，愿意将其最为看重的半导体业务出售给合作伙伴西部数据(WDC.O)支持的一个财团。

就在几天前，东芝还表示，倾向于包括一家韩国芯片厂商在内的竞购方提出的180亿美元报价。

知情人士透露，西部数据作出了关键性让步，确保让东芝相信其未来不会寻求控股芯片业务，解决了反垄断方面的担忧。由于此事的讨论并未公开，这位消息人士要求匿名。

这样一来，以美国私募股权投资公司贝恩资本(Bain Capital)以及韩国SK海力士(000660.KS)为首的竞购方似乎要难遂其愿了。

东芝董事会成员周三开会，但不清楚是否会达成决议。

该通告标志了东芝出售该事业的目标三度落空。

东芝需要现金来填补其美国核事业西屋电气(Westinghouse Electric)破产后留下的巨大资金缺口。

由于处于非工作时间，无法联系到东芝和SK海力士。西部数据一发言人士不愿置评。贝恩资本并未立即回覆置评要求。

消息人士表示，该最新提案的收购团队将以日本产业革新机构(INCJ)为首，价值为约2万亿日圆(180亿美元)，其中包括了3,000亿日圆的股票投资。

INCJ不愿置评。KKR未立即回覆置评要求。(完)

编译 郑茵/戴素萍 审校 李婷仪/王丽鑫

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