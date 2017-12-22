独家：监督中兴通讯的美国咨询公司辞任--消息

路透12月21日 - 据四位知情人士称，帮助美国监督中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)执行贸易制裁规定的两家咨询公司辞任。

中兴通讯是中国第二大通信公司。该公司今年早些时候同意支付近9亿美元罚款--美国出口控制案例中的最高罚款--并向一位美国监督员公开其财务情况，作为其向伊朗和朝鲜非法出售商品的认罪协议的部分内容。

知情人士称，美国负责监督计划的德克萨斯州律师James Stanton在6月聘请Guidepost Solutions和Larkin Trade International帮助评估中兴通讯遵守美国出口限制和制裁法规的情况，并降低该公司未来出现不当行为的风险。知情人士希望匿名，因为相关事宜并未公开。

知情人士称，8月末这两家公司与监督员因后者工作方法出现分歧后分道扬镳。尽管路透无法确定双方分手的具体原因，但一位知情人士称，Stanton最初限制上述咨询公司接触中兴通讯的文件和高管，限制了它们监督该公司的能力。

Stanton没有回应寻求置评的电话和电子邮件。

Larkin International的首席财务官Tina Larkin和Guidepost Solutions的发言人均不予置评。

中兴通讯的一位律师不愿谈论咨询公司辞任及该公司与监督员的关系。(完)