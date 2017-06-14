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2017年6月14日 / 凌晨12点32分 / 2 个月前

独家：中弘卓业洽购美国布鲁克代尔老年关怀公司--消息人士

路透新闻部

1 分钟阅读

路透6月13日 - 知情人士表示，中国房地产和娱乐集团中弘卓业集团正在洽购美国养老机构布鲁克代尔老年关怀公司(Brookdale Senior Living)(BKD.N)。而中弘卓业上月刚刚收购海洋世界娱乐公司(SeaWorld Entertainment)(SEAS.N)的部分股权。

此项交易将成为迄今中资企业在美国养老行业进行的最大一笔收购，也将是美国政府对中国投资其关键健康护理服务业的接受程度的重大考验。

消息人士周二表示，布鲁克代尔已与中弘卓业进入排他性谈判，之前中弘提出大约30亿美元的报价。消息人士还称，布鲁克代尔之前从其他方面收到的报价远低于这一水平。

消息人士称，目前谈判正在进行，还不能确定是否能达成协议。根据消息人士，布鲁克代尔需要确信与中弘的交易将被美国外资审议委员会(CFIUS)批准，该委员会负责审查公司并购交易是否会带来潜在的国家安全风险。

消息人士要求匿名，因为谈判尚属保密。布鲁克代尔和中弘没有立即回复置评请求。

布鲁克代尔股价受此消息提振最高跳涨6%，在周二纽约盘后交易中上涨0.5%至14.62美元，从而使公司市值达到27亿美元。(完)

编译 王颖；审校 白云

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