旅游网站Expedia指未来收入2/3将来自美国以外 亚洲机遇庞大

路透香港10月13日 - 全球旅游网站--Expedia(EXPE.O)周五表示，预计集团未来在全球的收入有三分之二将来自美国以外地区，亚洲区的发展机遇庞大。

Expedia引述全球旅游市场研究机构Phocuswright报告，预计今年亚太区的旅游市场总额将达392亿美元，其中网上旅游占37%。Expedia亚洲区行政总裁Jonty Neal预计，集团在亚太区网上旅游市场的市场占有率约5%（于整体亚太区旅游市场约占2%）。

“亚洲是全球最有活力的旅游市场。”Jonty Neal在记者会上称。

Expedia在20年前成立，在亚洲发展亦已10年，并在四年前进军香港市场。

今年上半年，Expedia于亚洲区内网站录得的访港旅游需求，来自北亚区和南亚区的旅客显着上升。以机票需求计算，来自台湾、日本及南韩等东北亚区旅客按年分别增加80%、70%和20%。至于来自印尼、泰国及菲律宾等东南亚地区旅客按年分别升2.7倍、35%及20%。

Expedia的最新数据亦显示，大部分访港旅客的逗留日数为三至六天，住宿以湾仔区的酒店最受欢迎，反映旅客并非只是途径香港，而是视香港为值得探索的旅游地点。

香港旅游发展局数据显示，今年首八个月访港旅客次按年上升1.9%至3,800万，中国内地仍为最大的旅客来源地，约2,893万人次。其次为台湾，旅客人次134.5万，但按年则跌0.1%。（完）