（重发）中国经济明年料保持平稳发展 GDP增速逾6.6%通胀重回“2”时代--专家

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路透北京12月18日 - 中国经济今年实现预期目标已成定局，明年走势又将如何？民生证券首席经济学家邱晓华周一预计，2018年还将保持平稳发展的态势，GDP可能是6.6%以上的增长速度，而通胀会温和上升，将从今年的“1”时代重回“2”时代。

他在2018网易经济学家年会上表示，总体上看，明年中国经济是开启2010年以来下行周期之后新阶段的第一年，这个阶段以平稳增长、提质增效作为最重要的特点，中国经济将从2018年开始进入由“高速增长”转入“高质量发展”的新阶段。

“世界经济温和复苏，是自2008年以来表现最好的一年，中国经济稳中求进，达到了预期目标，而且在某些方面还超出预期，根据目前情况看中国经济6.8的增长速度是大概率事件。”他称。

邱晓华预计，明年通胀会温和上升，今年如果是1时代的话，明年可能会重回2时代，全年CPI涨幅预计会在2.2%左右。投资会保持相对平稳，明年预计会保持7%左右的增长。消费预计会保持在10%左右的增长。

超出预期的外贸今年会保持在7%左右的增长，明年有望延续这一态势。

“中国经济总的运行轨迹已经结束了波动特征而转为平稳趋势，从6.7到6.9，就在这个区间平稳变化，已经从L型的纵向转向了L型的横向，未来很可能在横向小幅度筑底波动。”邱晓华称。

他分析称，从去年四季度中国的政策信号已经结束了刺激为主的政策，转为回归常态的货币政策，广义货币从两位数的超常增长回归到个位数的常态增长，市场的利率由下行转为上行。这就意味着决策者对短期经济的担忧度已经下降了，转为关心中长期重大风险，关心经济领域一些泡沫的消除，这标志着新阶段的到来。

他认为，这两年中国经济转型升级的进程还在明显加快，表现在高端制造业、互联网+经济、现代服务业以及传统产业的改造力度加大，它的投入和产出都以两位数高速增长，这意味着新产业、新能量在放大。

“虽然投资放慢，但另外两个明显加快，一个是消费，对中国经济的作用已经超过了60%；二是服务业，对中国经济的作用也超过了60%。这两个“60%”的出现意味着原来用传统投资高低、工业高低来判断中国经济走势的观点已经要修正。”邱晓华称。

中国今年前三季度GDP增幅6.9%，高于年初设定6.5%的增长目标。前11个月的CPI涨幅1.5%。（完）