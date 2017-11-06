双支柱框架下中国央行更有腾挪空间 未来货币政策不会更紧--专家

路透上海11月6日 - 中国交通银行首席经济学家连平周六指出，在目前的“双支柱”调控框架下，央行政策将更有腾挪空间。要实现控杠杆的调控目标，央行并不需要通过货币政策来实施，预计下一步中国的货币政策不会更紧。

他在出席2017金亿峰会时表示，目前中国金融领域的‘货币政策+宏观审慎政策’双支柱管理框架搭配是合理的，是央行适应国内宏观经济调控的探索。货币政策主要的方向是针对宏观经济，要保持基本的平稳；宏观审慎政策的定位主要是针对金融体系的运行。后者要控制系统性的金融风险，保持整个金融体系能够平稳地运作。

“金融体系之间出现的许多问题，着重用的是宏观审慎政策对它进行调控，不必再去用货币政策针对它进行调控，货币政策可以更多的针对宏观经济的运行。”他说。

他认为，未来要控杠杆首先是运用宏观审慎政策对金融体系杠杆率过高进行调控，把它逐渐降下来。当然，在这同时货币政策肯定不能向松调整，这是不匹配的，但是也不一定继续向紧的方向调整。

“再向紧的方向调整，我就要问实体经济承受得了吗？实体经济承受得了利率水平进一步上升吗？”他说。

随着去年开启宏观审慎评估体系(MPA)，中国就已在实践双支柱调控框架。十九大报告明确要求，未来要健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控架构，深化利率和汇率市场化改革，健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线。（完）