朝鲜最近发生的地震暗示其核试验场地质不稳--专家

路透首尔10月13日 - 专家表示，朝鲜核试验基地附近发生一系列震动和滑坡，可能意味着该国第六次、也是其迄今最大规模核试验已经让这个地区的地质构造不再稳定，要不了多久，丰溪里核试验基地或许就不再用于核武器试验。

韩国气象厅周五称，朝鲜核试验场地附近地区当天早上发生轻微地震，但似乎不是核试验造成的地震，看来并非人为造成；这是9月初朝鲜进行上次核试验以来，所观察到的最新情况。当时的核爆造成了6.3级地震。

韩国气象厅称，周五的2.7级地震震源深度三公里，震中在朝鲜东北部咸镜道，接近丰溪里核试验场地。美国地质调查局(USGS)称此次地震为2.9级，深度五公里。

这一系列的地震让专家和观察人士怀疑，上一次核试验可能破坏了这个国家西北端山区的地质。朝鲜六次核试验均在该地区进行，并宣称最后一次爆炸的是一颗氢弹。

“我认为丰溪里地区目前已经岌岌可危。如果再来一次试验，该地区就有核辐射污染的危险。”韩国气象厅研究主管Kim So-gu说。

朝鲜暗示，下一次试验可能在地面。朝鲜外务相李勇浩上月回应美国总统特朗普有关“完全摧毁”朝鲜的威胁，表示朝方可能在太平洋上空试爆一颗“规模史无前例的氢弹”。

武器专家表示，在太平洋上空引爆一颗装有核弹头的导弹，固然可以被看做是合理的最后步骤，以证明其武器计划取得胜利，但这将是极具挑衅的行为，会带来巨大风险。(完)