专家称中国充分竞争行业应加快混改 垄断领域也应迈出实质步伐

路透上海12月21日 - 中国国有重点大型企业监事会原主席季晓南表示，作为深化国企改革突破口的混改要加快推开。从加快集团公司混改来看，应在电力、石油天然气等垄断领域迈出实质性步伐，对主业处于充分竞争领域和行业的商业类国有企业应加快推进混改。

中国证券报周四刊登对他的专访称，加快员工持股重点则应在科技类企业，如高新技术企业、转制科研院所、科技服务型企业等积极进行试点和推行，这样也符合十九大强调的坚定实施创新驱动发展战略的要求。

从地方来看，多个省市推出员工持股试点意见，混改要求强烈。季晓南认为，应加快东三省、山西、内蒙等能源和老工业基地混改步伐；各地情况不同，下一步混改的试点和推广，应赋予地方相应的混改权力，更好地调动地方混改的积极性。

季晓南认为，下一步央企布局结构调整应从三方面继续发力：一是继续推进企业重组整合，主要是装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域和行业；二是继续落实化解过剩产能任务，继续压减管理层级和法人户数；三是继续促进国有资本向关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的重要行业和关键领域、重点基础设施倾斜，向优势企业和企业主业集中，向实体经济聚焦。

他并表示，在优化股权结构、解决“一股独大”方面，还要继续探索多种有效途径和方式，如可以考虑加大引入结构调整基金、养老保险基金的力度，还可以考虑提高民营资本、外国资本参与国企混改的持股比例等。在这方面，资本市场可以有更多作为。（完）