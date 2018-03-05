路透北京3月5日 - 中国财政科学研究院院长刘尚希周一称，今年财政收支压力依然很大，而提高个税‭起征点最终取决于方案和立法程序。

身为政协委员的刘尚希在两会间隙对媒体称，关于个税提高免征额，要先测算一个数，提交人大，同时涉及到修法，也是一个非常复杂的过程，不是很快就能出来的，最终要取决于方案和立法程序。

“免征额扣除时要考虑生活成本，地区差异，是一件非常严肃和谨慎的事情，现在也只是提出来，”他称，“凡是涉及到老百姓钱袋子的事情都不是小事。”

至于个税改革分类还是综合，还要与现行征收制度和征管模式及水平密切相关。

他并提到，尽管今年赤字率调降到2.6%，但今年财政收支压力仍然很大，支出压力相当大，主要体现在地方还本付息和养老支出的压力，而财政征收的基础还很薄弱，支出的需求在持续扩大。

中国财政部周一在提交全国人大审议的中央和地方预算草案报告中称，2018年全国财政预算赤字规模为23,800亿元人民币，与上年持平；赤字率为2.6%，较2017年预算赤字率3%有所下降。

在税收改革方面，报告指出，今年财政部将配合推进房地产税立法；推进综合与分类相结合的个人所得税改革，合理提高基本减除费用标准，增加子女教育、大病医疗等专项附加扣除；继续完善增值税制度，结合改革进程推进增值税立法工作。(完)