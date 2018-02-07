中国M1与M2增速宜保持合理区间 建议今年M2调控目标为9%-10%--专家

路透上海2月7日 - 中国交通银行(601328.SS)(3328.HK)首席经济学家连平指出，M1和M2增速若持续回落至不合理的低水平上，将不利于实体经济稳健运行，甚至可能形成新的下行压力，建议今年M2增速调控目标选择在明显低于近年来平均水平和高于2017年底较低水平之上的区间，为9%-10%。

中国证券报周三援引连平文章强调，本轮M2增速回落很大程度上体现了金融去杠杆、监管趋严政策推进的成效。随着金融去杠杆不断推进，金融业务不断地回归本源，若M2增速仍持续处在低位或再大幅回落，其合理性就应当受到质疑了。

“矫枉过正是事物变化的普遍现象。当M2迅速走低以实现金融去杠杆的目标时，偏低的M2增速很有可能对经济运行的相关方面带来不利影响，需要引起高度关注。”文章称。

文章并认为，与M2指标意义增强类似，尽管前一段时期M1快速回落可能与金融去杠杆有比较密切的关系，然而当金融业去杠杆逐渐取得成效，M1理应逐渐趋稳。若M1增速仍持续快速下行，则可能表明企业经营投资意愿以及居民消费意愿偏弱，难以持续支撑近期渐有起色的实体经济。

在连平看来，当M1增速过低，而M2增速相对较高的时期，一方面可能表现为居民消费、企业投资意愿较弱；另一方面则可能表现为资金流入资产投资领域，从而可能催生地产或资本市场的“泡沫”。

近年来广义货币和狭义货币与社会各类资产价格运行特征，综合反映了近年来“向虚易、入实难”的真实状况。

文章建议，未来一个时期，既要谨防M1和M2增速双双持续滑坡，给全社会流动性供给产生压力，进而给企业融资可得性和融资成本带来不利影响；又要防止M1和M2增速的缺口或背离过大形成资产价格过度上涨的压力，避免出现“向虚易，脱虚也易，但入实难”的状态。

央行此前公布的数据显示，截至去年12月末，广义货币(M2)余额167.68万亿元人民币,同比增长8.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.9个和3.1个百分点；狭义货币(M1)余额54.38万亿元,同比增长11.8%，增速分别比上月末和上年同期低0.9个和9.6个百分点。(完)