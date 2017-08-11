本轮人民币升值非主受逆周期因子影响 而是市场预期改变所致--专家

路透北京8月11日 - 中国金融四十人论坛高级研究员管涛指出，最近这波人民币汇率升值主要不是受到逆周期因子的影响，也不是央行干预的结果，而是市场预期变化而形成的结汇盘推动的。

他周五在CF40的会议间隙说，此前两年多时间外储都是下降的，而二季度国际收支延续双顺差格局，更让市场意外的是二季度外汇储备资产出现增加，这都是实实在在的真金白银。人民币汇率走势目前哪怕不是拐点，也不会像前两年那样是单边波动，这对市场预期影响很大。

“这一波人民币破6.7，我觉得不应该是央行干的。”管涛指出。

在他看来，在市场有序运行、不出现单边走势的情况下，央行在原则上不必进行干预，央行要从对价格水平的干预改为对波动的干预，要起到熨平波动的作用，而非代替市场做方向选择，一致性预期一定不是汇改想要的。

“扩大浮动区间到3%或5%都没有意义，2%已经足够。”管涛称。

他认为，人民币汇率已经有了资产价格的趋势，超调是市场汇率的特性，实际上是大家对没有预料到的基本面的变化作出的快速调整。

对于逆周期因子是否影响透明度问题，他说，政策透明度都是要付出代价的，逆周期调节不一定天天都调，可能临时性用一下，一般情况下不会使用。

他强调，此前市场都是线性的单边思维，从去年下半年到今年上半年，汇价冰火两重点，对市场主体是一个最好的风险教育。

“今年人民币阶段性升值遏制了人民币单边看空，特别最近一段时间人民币加速对美元升值，很多结汇盘就出来了。”他称。

对于汇改，他强调支持有管理的、不公布区间的浮动汇率制度，可以取消中间价作为价格基准，改为参考价格。

人民币兑美元即期近日不断走升，今年以来已升值4.33%。周五早盘放量下跌，中间价则续升近130点刷新10个半月新高。交易员称，部分机构猜测今日监管层启动了对中间价的过滤机制，向市场传递不希望人民币过快升值的意图，离岸CNH转跌，逢低购汇亦迅速涌出，但短期调整不改中期强势。（完）