专家称有必要推进金融业供给侧结构性改革 维护实体与金融发展平衡

路透北京7月5日 - 中国央行金融研究所所长孙国峰撰文指出，在实体经济供给侧结构性改革已取得初步成效背景下，有必要推进金融业供给侧结构性改革，因金融业单靠“量”的扩张已无法满足实体经济多层次、多元化、多类型的金融需求，且“量”的过度扩张还会导致经济结构不平衡加剧、催生金融风险隐患等问题。

刊登在清华金融评论杂志的该文称，金融业供给侧结构性改革，可提高金融供给满足实体经济金融需求的能力，提升金融资源配置效率，防控系统性金融风险，维护实体经济与金融业发展的平衡。具体而言包括五大任务：稳总量、调结构、防空转、控风险、补基础。

“近年来，我国金融业发展非常迅速，规模扩张较快，但也存累积性、结构性、机制性问题，金融与实体经济存在一定程度的失衡，”孙国峰指出。

他解释称，中国宏观杠杆率上升较快，从非金融部门（非金融企业+居民+政府）债务/GDP、M2/GDP、银行广义信用/GDP这三个可以相互参考的指标看，近些年中国宏观杠杆率持续上升，金融部门的扩张速度连续多年超过了实体经济部门的扩张速度；金融业资产规模和金融业增加值占GDP比重上升较快；且金融发展质量不高，风险有所上升。

他认为，金融机构业务拓展主要依赖占地盘、扩网点、垒大户等粗放模式，同质化现象严重。金融资源过度集中于大企业、国有企业、政府项目、房地产领域；部分机构在表内和表外、银行和非银行之间进行资产和负债的腾挪，存在“脱实向虚”“以钱炒钱”的自我循环以及不合理的加杠杆行为。

文章提出，要化解金融和实体经济的失衡，关键在于落实供给侧结构性改革中的“去杠杆”的要求。去杠杆首先是稳杠杆，要让杠杆的增速降下来。

这既要推动实体经济发展，即通过增大“分母”降低金融和实体经济之间的杠杆，也要推进金融供给侧结构性改革，着眼于“分子”，降低金融体系内部的杠杆，使金融改革适应并服务于实体经济发展，为供给侧结构性改革营造中性适度的货币金融环境。

文章认为，2016年以来，实体经济供给侧结构性改革已经取得初步成效，“四降一升”问题总体有所缓解，在这个背景下，如果金融业继续高速扩张，就会走到“水多了加面，面多了加水”的老路上，错失纠正实体经济和金融失衡的时机。如果金融业在实体经济改善的基础上，管住总量，调整结构，则有利于推动实体经济和金融业协调平衡发展。

孙国峰指出，推进金融业供给侧结构性改革要稳住货币总量，进一步推进利率市场化改革；优化金融结构；限制资金在金融体系内部空转，要加强宏观审慎监管，将表外理财业务对应资产纳入宏观审慎评估，并逐步探索将更多金融活动和金融市场纳入宏观审慎管理，还要加强微观审慎监管，实现监管的全覆盖，不留空白和套利空间。

此外，中国还要防控系统性金融风险；补齐金融发展的短板，补齐金融基础设施短板；完善金融机构公司治理，还要推动金融科技发展。大数据、云计算、区块链以及人工智能等现代科技手段不断融入金融领域，通过“金融+科技”的深层次融合，形成不依附于传统金融机构与体系的金融科技，已成为金融业的发展趋势。(完)