中国三季度国民经济运行情况发布会要点摘录

路透北京10月19日 - 中国前三季度经济运行总体平稳，发展韧性明显增强，与此同时，物价涨幅比较低，就业形势持续向好，全年1,100万的新增城镇就业目标即将提前完成。

国家统计局周四公布数据显示，今年三季度国内生产总值（GDP）同比增长6.8%，环比增1.7%，均与路透调查预估中值一致；前三季度GDP同比增长6.9%。

1-9月固定资产投资同比增长7.5%，低于路透调查中值7.7%。9月规模以上工业增加值同比增长6.6%，社会消费品零售总额同比增10.3%，路透调查预估中值分别为6.2%和10.2%。

以下为在国新办举行的2017年前三季度国民经济运行情况发布会要点摘录：

**经济运行总体平稳**

从前三季度的经济发展情况来看，支撑我国经济保持中高速增长和迈向中高端水平的有利因素在不断积累增多，所以下一阶段中国经济稳中有进、稳中向好的态势还将持续发展，可以说全年有望更好实现预期发展目标。

经济运行总体平稳，前三季度国内生产总值同比增长6.9%，这个增速与上半年持平，比上年同期加快了0.2个百分点，其中三季度国内生产总值同比增长6.8%，经济连续九个季度运行在6.7%-6.9%的区间，发展的韧性明显增强。

今年物价涨幅在这几年当中属于比较低的一年，物价涨幅比较低，主要是因为食品价格同比下降，今年食品供应比较充足，前三季度食品价格同比下降了1.7%。扣除食品和能源以后的核心CPI的同比涨幅是2.1%，也属于温和上涨。

前三季度，最终消费支出对经济增长的贡献率是64.5%，资本形成总额对经济增长的贡献率是32.8%，货物与服务净出口对经济增长的贡献率是2.7%。其中，消费的贡献率比上年同期提高了2.8个百分点，比资本形成的贡献率高出了31.7个百分点，继续保持第一驱动力的作用。

前三季度，41个工业行业当中，有36个工业行业保持了增长，增长量达到了87.8%。如果从产品产量来看，我们统计的570多种工业主要产品当中，产品产量增长面达到了76.3%。所以工业的景气在持续扩张。

前三季度，我国新登记的企业达到了451万户，同比增长了12.5%，日均登记企业达到了1.65万户，超过了去年的水平，去年全国日均登记企业是1.5万户。其中，制造业的新登记企业达到了39万户，同比增长了21.7%，并且新登记企业的活跃度保持了70%的比较高的水平。

**就业形势持续向好**

今年经济增长比较平稳，经济增量继续扩大，经济结构的调整使吸纳就业的能力明显增强，大众创业、万众创新持续推进，积极就业政策效应不断显现。

前三季度全国城镇新增就业1,097万人，比上年同期增加了30万人，全年1,100万的新增城镇就业目标即将提前完成，从统计部门掌握的数据来看，前三季度城镇调查失业率也比较低。31个大城市的城镇调查失业率已经连续七个月保持在5%以下，9月份31个大城市城镇调查失业率仅仅为4.83%，这是2012年以来的一个低点。

**经济结构调整优化**

总的来看，可以说今年我国经济运行稳的格局更加巩固，新的动能更加有力，好的态势更加明显，经济发展的包容性和获得感明显增强，为全年完成目标奠定了紮实的基础。

前三季度服务业增加值同比增长了7.8%，比第二产业快1.5个百分点，服务业对经济增长的贡献率达到了58.8%，比上年同期提高了0.3个百分点。工业向中高端迈进，工业领域当中，高技术制造业、装备制造业呈现加快增长的态势，目前高技术制造业增加值占规模以上工业的比重已经达到了12%以上，装备制造业占工业比重达到了32%以上。

区域协同发展的效应在进一步增强。中部地区和西部地区前三季度的规模以上工业增加值增速分别比全国高1.2和0.2个百分点。固定资产投资增速，西部地区要快于全国1.9个百分点。前三季度，东北地区也出现了企稳向好的态势，工业增长1.6%，去年同期下降3.1%，已经实现了由负转正。

新产业、新产品在快速成长。前三季度战略性新兴产业同比增长11.3%，增速快于规模以上工业4.6个百分点。前三季度新的产品在高速增长，工业当中，民用无人机产量同比增长了一倍，工业机器人产量增长69.4%，新能源汽车增长30.8%。

前三季度，实物商品网上零售额同比增长29.1%，继续保持了强劲的增势，增速比上年同期加快了4个百分点，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重已经达到了14%，比上年同期提高了2.3个百分点。数字经济、平台经济、共享经济广泛渗透，新的服务不断涌现。

**房地产调控效果逐步显现**

房地产调控效果在逐步显现。一线城市房价经过调控以后，现在市场预期比较稳定，投资投机性的需求得到了有力遏制。主要是在三四线城市去库存收到积极效果。

在房地产调控过程当中，由于采取了因城施策、因地制宜的办法，而不是一刀切的调控，在调控方式上，也不是一味地限制需求，所以，前三季度房地产投资增长是比较平稳的，对经济的发展依然起到了积极的作用，同时房地产的风险也得到了有效的化解。

**投资领域是比较宽的**

当前，投资着力主要是增强发展后劲，围绕补短板、促创新、惠民生，开展了很多有效的投资，所以中国的基础设施建设发展是比较快的，更多投在了生态保护、环境治理、道路建设、公共设施的改造提升等方面，前三季度，这些领域的投资增长都在20%左右。

高端产业的投资在持续加快，前三季度高技术制造业投资增长18.4%，增速比上年同期提高了6.7个百分点；装备制造业投资增长了8.3%，其中像电子、仪器仪表这样一些重要行业的投资增长也都在20%以上。传统产业的改造提升力度也在持续加大，工业投资当中，技改投资的比重达到了43.7%，技改投资前三季度增速达到了12.8%。

投资对经济补短板、调结构、促创新、惠民生都在发挥着关键性的作用，投资的领域是比较宽的。未来，高端产业投资和传统产业投资的改造提升等方面都有很大的空间和潜力，当然基础设施投资仍会继续保持较快增长。

**治理金融乱象取得积极成效**

从金融方面，按照全国金融工作会议的要求，金融系统积极防范和化解金融风险，加强风险源头的管控，整治金融领域的乱象，已取得了积极的成效。同时在金融调控过程当中，特别注意保持货币供给政策的稳健中性，保持合理适度的流动性，对实体经济的支持没有减少，而是在进一步的加强。

当前，资金存在的一些问题得到了化解，呈现出资金脱虚向实的积极的变化。（完）

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