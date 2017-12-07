香港可打造一带一路生态圈 并建离岸人民币再保险中心--安永

路透香港12月7日 - 国际会计和谘询机构安永周四发表报告指出，香港可从产业、金融、人才与文化、政府支持和制度环境五个领域打造成为“一带一路”生态圈，并建立离岸人民币再保险中心，为香港经济增长提供新动力。

今年3月，中国政府工作报告将“粤港澳大湾区”从概念规划上升至国家战略，并努力打造其成为“一带一路”建设的重要支柱。安永中国海外投资业务部全球主管周昭媚认为，一带一路和粤港澳大湾区将为香港带来“1+1>2”的协同效应，创造历史性的发展机遇。

报告建议，香港设立一带一路智慧产业园，让香港特区政府统筹协调机构、内地与其他一带一路沿线国家政府相关部门及专业服务机构等在园内开设办事处，作为平台增进香港与内地以及一带一路国家在项目对接、投资合作、人才交流等领域的互联互通。

安永大中华区金融服务主管陈凯称，“香港可以在产业园内通过网上联合办公平台和机构进驻模式，以‘高效、便利、专业’为目标，为企业提供一站式支援服务，从而有效发挥香港在专业谘询、投融资、贸易物流、项目管理及法律等方面的优势。”

另外，香港亦应完善专业保险及再保险业务及专属自保公司政策，推出以人民币定价的再保险服务，努力建立香港为离岸人民币再保险中心。

在金融发展方面，报告建议在香港交易所(0388.HK)设立一带一路专板，进一步放宽针相关企业上市公司注册地的限制、制定一套针对基建工程企业的特别IPO审查标准、组建专门审查团队或审查专员，加快对基建工程企业上市申请的审查及审批、针对符合条件的上市项目安排单独的绿色上市通道以缩短上市等候时间等，以推动香港成为国际基建IPO中心。

陈凯称，香港还可积极拓展绿色金融，可探索制定绿色信贷准则，率先创建与国际接轨的绿色信贷统计制度，加强绿色信贷实施情况的监测和评价、建立绿色债券融资平台、成立绿色金融谘询委员会或同类机构，及建立绿色债券指数等。（完）