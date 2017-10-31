Facebook称约1.26亿美国人或已看过俄罗斯相关的政治贴文

路透华盛顿10月30日 - Facebook (FB.O)周一表示，俄罗斯特工过去两年在Facebook上发布了约八万条内容，试图影响美国政治局势，这段时期约有1.26亿美国人或许看到过这些内容。

Facebook俄罗斯相关内容的最新数据，远远超过该公司之前公布的数字，约半数达到投票年龄的美国人可能看到过此类内容。Facebook提交美国议员的证词中纳入了最新数据，路透看到了这些数据。本周社交媒体和科技企业将在国会山参加有关俄罗斯影响美国大选的重要听证会。

另外，一名知悉推特(TWTR.N)书面证词的消息人士称，推特识别出2,752个与俄罗斯特工有关联的账户。9月时推特报告发现了201个相关账户，新数据远远高于这一数字。

周一，Alphabet Inc (GOOGL.O)旗下的谷歌在声明中称，已发现2016年美国大选期间有4,700美元与俄罗斯有关联的广告支出，谷歌表示将建立大选广告相关的数据库。

本周，Facebook、推特和谷歌高管将出席三个国会委员会的听证会，就有关俄罗斯试图干扰美国大选作证；俄罗斯被指在2016年美国总统大选之前和之后的数个月中传播误导信息。

俄罗斯政府则一直否认试图影响美国大选。(完)