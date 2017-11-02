焦点：Facebook季度获利优于预期 未受俄罗斯干扰大选争议的影响

路透11月1日 - 美国社交网络巨头Facebook (FB.O)周三公布的季度获利和营收均优于预期，因该公司进一步推进视频广告业务，俄罗斯如何利用其平台干扰2016年美国总统大选引发的争议，并未显露出对该公司造成财务损失的迹象。

2017年8月3日，新加坡，手机屏幕上facebook应用的标识。REUTERS/Thomas White

Facebook股价周三早些时候一度触及纪录高位，盘后交易先是上涨，但之后跌至平盘下方。今年以来该股已累计上涨近60%。

Facebook执行长扎克伯格谴责俄罗斯试图通过在Facebook上发布挑拨离间的贴文，从而影响去年的美国总统大选，并再次承诺大幅提高支出增强Facebook安全性，他周三表示这可能会影响公司获利。

“他们的做法是错误的，我们是不会支持的，”扎克伯格与于分析师的电话会议上就俄罗斯一事说道。

Facebook现正处于一场政治风暴的中心，美国政坛抨击Facebook处理付费政治广告的方式并指责其放任假新闻传播。国会议员们已扬言将收紧监管，还在本周的听证会中言辞激烈地质询Facebook的法律顾问Colin Stretch。

Facebook已表示过去两年中，至少有3,000则美国政治广告为在俄罗斯的人付费购买，俄罗斯特工在Facebook上发布了约八万条内容，这段时期约有1.26亿美国人或许看到过这些内容。俄罗斯政府则一直否认试图影响美国大选。

Facebook第三季整体广告营收增长49%至101.4亿美元，其中约88%来自移动广告。

根据数据及分析机构FactSet，分析师平均预计整体广告营收为97.1亿美元。

Facebook在第三季开始允许广告主在Facebook动态消息(News Feed)之外用单独视频投放广告。营运长Sheryl Sandberg在与分析师的电话会议中说，公司认为这个做法取得了不错的初期成效。

“视频业务爆炸性增长，移动视频广告蕴含重大机遇，”Sandberg表示。

她说，时长15秒以内的广告完整观看率超过70%，大部分是在音量开启的状态下观看。

第三季度整体广告收入增加49%，前季增幅为47%，第一季增幅为51%。

Facebook一年多来一直警告称“广告容量”将触及上限，即不压缩新闻显示区的情况下该公司能够在用户页面上呈现的广告数量。

但广告客户似乎并不担心，仍然花大价钱做广告，因为该社交网络继续吸引用户。

广告营收增长近50%的表现“十分卓越，尤其是考虑到过去几个季度他们一直在试图大幅降低预期，但预期还是不断上升，”Tigress Financial Partners分析师Ivan Feinseth表示。

关于俄罗斯干预大选事件对Facebook的公开影响，Feinseth表示：“纵观全局，我觉得这并不是什么大事。”

Wedbush分析师Michael Pachter说，比起Snap(SNAP.N)、推特(TWTR.N)等其他较小的社群媒体，Facebook的表现强劲。

“Facebook该季营收与上年同期相较增长了33亿美元，这比推特和Snapchat全年营收加总起来还要多。”他说

Facebook称截至9月30日为止，月均活跃用户数达到20.7亿，较上年同期增长16%。

根据FactSet，分析师原平均预计月均活跃用户数为20.6亿。

净利从26.3亿美元增长至47.1亿美元，约合每股盈余1.59美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估的每股获利为1.28美元。

季度总营收增长47.3%至103.3亿美元，优于汤森路透I/B/E/S预估的98.4亿美元。(完)