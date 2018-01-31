焦点：Facebook季报称用户使用时间下滑 股价盘后一度大跌4%

路透2月1日 - Facebook(FB.O)周三公布，去年底时用户每日使用该社交网络的时间减少了大约5,000万小时，而公司后来调整News Feed服务可能进一步降低用户的使用时间。

该公司股价在盘后一度大跌4.1%至179.25美元，后转升1%。

金融数据与分析公司FactSet的资料显示，Facebook第四季的每日活跃用户数量为14亿，较上年同期增加14%，但略低于分析师估计的14.1亿。美国与加拿大每日用户数实际上从前一季的1.85亿降至1.84亿。

Facebook执行长扎克伯格在声明中称，当季用户使用时间缩短，是由于公司进行了调整，显示的网络爆红视频数量减少“以确保用户的时间得到充分利用。”

该公司表示，用户每日使用时间减少5,000万小时是与前一季相比，其中不包括Facebook旗下的Instagram、Messenger和WhatsApp产品的用户使用情况。

“我认为用户每日使用时间减少5,000万小时吓到投资者了...”Wedbush Securities分析师Michael Pachter表示。

截至周二收盘，Facebook股价在过去一年上涨43%。同期标普500指数上升24%。

Facebook不提供营收指引，但会公布支出预估。该公司11月表示，2018年支出可能增长45%-60%。

截至12月31日的第四季，Facebook归属于股东的净利增至42.7亿美元，合每股盈余1.44美元；上年同期为净利35.6亿美元，每股盈余1.21美元。

未计入一项税收拨备的每股盈余为2.21美元，超过汤森路透I/B/E/S访问分析师估计的1.95美元。

Facebook表示，为2017年所得税增加22.7亿美元拨备，归因于美国税法调整。

第四季总营收增加47%至129.7亿美元，全年营收亦上升47%至406.5亿美元。

第四季广告营收总额为127.8亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师估计为123.0亿美元。

其中移动广告营收占89%，高于上年同期的84%。(完)