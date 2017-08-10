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2017年8月10日 / 凌晨4点38分 / 4 天前

Facebook抢攻电视收视户 扩充视频服务

路透新闻部

1 分钟阅读

路透旧金山8月9日 - Facebook Inc (FB.O)为了争抢电视用户市场，周三推出了其至今最大手笔的举措，扩充视频服务内容，可以收看的内容从女子职业篮球、越野实境秀到养儿育女节目等。

该公司表示，这个重新设计过的产品名为“观赏”(Watch)，初期将会只有少部分美国用户可以在Facebook手机应用程序、网页以及电视应用程序上使用。

这家全球最大社群网络公司去年添加了视频选单，好几个月以来公司也不断暗示有意成为高品质原创节目的供应源，而不只是传送用户所制作的节目。

路透5月报导指出，Facebook已经和Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等等以千禧世代为主客层的新闻及娱乐媒体签约。

Facebook产品主管Daniel Danker周三发布声明指出，“我们发现人们喜欢从动态消息(News Feed)中找到令人惊奇的事物，但他们也想要有个特定地方能够观赏视频。”

执行长扎克伯格在Facebook上发文指出，“观赏”服务将可以让用户在观赏某一集节目时“与人们聊天互动，之后也可以加入喜欢同一节目的团体以打造社群。”(完)

编译 张明钧; 审校 李婷仪

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