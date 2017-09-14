Facebook将加强对网络广告业者的管理

路透德国科隆9月13日 - 全球最大社交网络公司Facebook(FB.O)收紧对在该公司网络中发布广告牟利者的资格规定，以回应批评之声。有人批评该公司对以假新闻和耸动标题作为获利手段的内容提供商过于宽松。

Facebook出台立即生效的新标准，澄清了哪些内容提供方可以在Facebook上通过何种内容赚钱。

新标准发布的同时，公司首席运营官Sheryl Sandberg也在德国露面。她是Facebook最坚决反对仇恨言论并主张保护隐私的人士之一。

Facebook和Alphabet(GOOGL.O)旗下的谷歌共计占到网络广告总业务量的五分之二左右。咨询公司Zenith预计，今年网络广告业务总额将增长13%至2,050亿美元，超越电视成为企业向消费者推介产品的最重要渠道。

Facebook周三表示，将争取获得非营利组织--媒体评级委员会(Media Ratings Council)的受众测量服务认证。

**社区标准**

未来想要通过Facebook赚钱的内容提供者和发布者，需要遵守所谓的社区标准，保证内容可靠，不含敏感成分，且符合其指导原则。

根据路透看到的规定条款，若发现发布内容存在误导或虚假消息，发布者可能被取消在Facebook平台上牟利的资格，一如那些赚点击或使用煽动性语言的内容提供者。

Facebook的指导原则对非法内容的定义十分广泛，包括“从事暴力、色情或其他不恰当行为的家庭娱乐人物”。

另外，对于自然灾害等悲惨事件中死亡、受伤以及身体伤害的描写也在被禁之列；此外还包括教唆、煽动、贬损或诽谤个人或团体的内容。

Facebook全球市场营销方案部(Global Marketing Solutions)高级副总裁Carolyn Everson在博客中透露，公司还将加大对仇恨言论的监控，将新增3,000名内容审查人员，使团队规模将扩大将近一倍。(完)