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美国股市：受Facebook、Alphabet和Lululemon上涨提振收高
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2017年12月7日 / 晚上9点52分 / 更新于 1 小时前

美国股市：受Facebook、Alphabet和Lululemon上涨提振收高

2 分钟阅读

* 通用电气在电力业务裁员12,000人

* Lululemon跳涨，因节日季营收预估强劲

* 道指收高0.29%，标准普尔500指数收涨0.29%，纳斯达克指数收升0.54%

路透12月7日 - 美国股市周四收盘上涨，受诸如Facebook和Alphabet等热门科技股攀升提振，而瑜珈服销售商Lululemon Athletica发布业绩后股价跳涨。

Facebook攀升2.31%，谷歌母公司Alphabet上扬1.23%，扶助标普500指数收高，之前该指数连续四个交易日下跌。

“科技股再次领涨股市，”First Standard Financial首席市场分析师Peter Cardillo说。

今年表现最好的标普500信息科技股指数自11月28日以来已经下跌近3%，部份投资者对其市盈率偏高态度谨慎。

加拿大服装制造商Lululemon跳涨6.43%，此前公司公布高于预期的盈利，且给出强劲的节日季营收预估。

工业巨擘通用电气升约0.3%，此前公司称在全球电力业务裁员12,000人。

公司业绩强劲和对美国总统特朗普将兑现下调公司税承诺的预期，推动股市今年屡创纪录高位。

美国参议院共和党人周三同意与众议院就税改立法举行会谈。有初步迹象显示，议员们可能弥合分歧，在12月22日截止日前就最终议案达成一致。

周四上涨，表明投资者并不过分担心，总统特朗普和国会面临的周五晚上通过新拨款法案的最后期限；如果不能如期通过该法案，部分联邦政府部门可能会关门。

“市场参与人士没有理会政府停摆问题，”Washington Crossing Advisors投资组合经理Chad Morganlander称，“今天市场延续昨日的风险交易模式。这一模式将持续至周末到来前。”

道琼工业指数收高70.57点，或0.29%，至24,211.48点；标准普尔500指数收涨7.71点，或0.29%，至2,636.98点；纳斯达克指数收升36.47点，或0.54%，至6,812.84点。

标普500指数11大类股中有九类上涨，工业股和材料股领涨。

标普500指数必需消费品分项指数下跌0.93%，受宝硷(Procter & Gamble)、百事可乐(PepsiCo)和可口可乐下跌至少1.2%的拖累。

网络借贷公司LendingClub急挫15.53%，此前公司下调了季度营收预估。

上周，美国初请失业金人数意外下降，表明劳动力市场正快速收紧。

这份报告发布后的第二天，即明日将发布更加全面的政府就业数据， 投资者将藉此评估劳动力市场力道，而目前几乎可以确定美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下周升息。

纽约证交所涨跌股家数比为1.70:1，纳斯达克市场为1.75:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计成交约64亿股，略低于过去20日的日均成交量66亿股。(完) (编译 利棣儿/刘静；审校 李军/母红)

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