背景资料：英欧分手协议都有哪些内容？

路透布鲁塞尔12月8日 - 欧盟执委会周五表示，退欧谈判已取得足够进展，有关未来关系的第二阶段谈判可以开始了。

以下是欧盟-英国联合报告的概要，显示双方在三个主要问题上达成的协议：

**公民权利**

指在退欧日生活在欧盟国家的英国公民，包括其配偶和子女，以及生活在英国的其他欧盟国家公民。

双方可能将继续展开第二阶段谈判，英国寻求使本国公民在欧洲大陆继续拥有“自由移动”的权利，欧盟则希望公民能保持永久居留权，即便是在离开母国较长时间之后。

拥有永久居留证的公民应可免费更换新证。在社会保障、健康医疗、就业和教育方面应享受同等待遇。福利将像现在一样可以“带出境”。

未来的配偶、子女和其他核心家庭成员可以成为公民享受受保护的权利。

欧洲法院是欧盟法律的最终裁决者。协议规定“英国法院应充分考虑到(欧洲法院)的相关决定”。

欧盟和英国已同意设立一项机制，以便在英国退出欧盟之后的八年内，英国法院可以要求欧洲法院在必要时加以裁量。官员们称，八年时间足以去建构一个普通法体系。即便是现在，欧盟的法院也没有允许向欧洲法院上诉的义务。

在第二阶段，双方将磋商退出协定如何实施的问题--例如，如果欧盟认为英国的法院系统性地曲解欧盟公民的权利。

**爱尔兰和北爱尔兰**

英国承诺保持内部市场的完整性以及北爱尔兰在其中的地位。

英国称，不希望在爱尔兰和北爱尔兰之间设立硬性边界，称英国力争通过未来与欧盟的经济关系避免边境检查和控制。

如果不能这样，英国表示其将提出“特殊的解决方案，应对这个独一无二的问题”。

在没有此类解决方案时，英国将“完全遵循内部市场与关税同盟的规定，”这些规定无论在目前或未来，都为爱尔兰南部与北部合作、爱尔兰整体经济、以及维护1998年耶稣受难日协议(Good Friday Agreement，亦称贝尔法斯特协议)提供支持。

英国承诺将确保北爱尔兰企业到英国其他地区“不会面临新的监管障碍”，亦“不会受到准入限制”。

双方均承认，1998年协议承认了所有北爱尔兰公民与生俱来的权利：即拥有爱尔兰或英国国籍，或者同时拥有两国国籍。

**财务结算**

“双方均同意一个财务结算办法...即在草拟和支付时都使用欧元。”

结算金额将以相当于2014-2020年预算百分比的方式进行计算，英国承担金额是按假设该国2019年和2020年仍留在欧盟进行计算，再包含一项给英国的折扣。

退出欧盟后，英国还将参与2014-2020年预算支持的欧盟项目，直到这些项目结束。

之后，英国将继续承担相应份额的欧盟或有负债，譬如金融援助或欧洲投资银行(EIB)管理的运作项目。

“英国的责任将仅限于退出之日前针对各项金融运作的决定。”

英国将为其待缴资本提供相等金额的担保，以避免干扰欧洲投资银行的运作。担保额会随时间逐渐降低。

“从2019年底开始，英国相应份额的实缴资本将分12期按年退还，前11期退额各为3亿欧元，最后一期为195,903,950欧元。”

欧洲央行方面，“在退欧之日后，英国在欧洲央行的实缴资本将退还至英国央行”。

英国官员称，他们预估最终的分手费约为400-450亿欧元。欧盟原先曾预估规模大约在600亿左右，则这次不愿提供预估，理由是太多还有赖于未来的各种变数，譬如欧盟给英国提供的贷款担保最终是否会被行使等。

据英国官员预估，在退欧至当前欧盟七年预算规划于2020年12月结束期间，英国将向欧盟预算支付170-180亿欧元，此后会再支付210-230亿欧元来了结持续承诺，外加20-40亿欧元的净债务，包括英籍欧盟职员的养老金等。(完)