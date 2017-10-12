背景资料：中共中央“十八大”以来的全会回顾和相关背景

路透北京10月12日 - 中国共产党第十九次全国代表大会将于下周三(18日)在北京召开，大会将选举产生新一届中央委员会和中央纪律检查委员会，该会议将确定未来五年中共领导班子因而备受瞩目。

自1982年以来，中共十二大中央政治局常委人数为六人；十三大常委人数为五人；十四及十五大常委人数均为七人；十六和十七大常委人数均为九人；十八大常委人数降为七人。

十八大确定的中央政治局常委七人分别为：习近平（总书记）、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽。

以下为“十八大”以来的历次全会回顾：

--中国共产党第十八次全国代表大会于2012年11月8日至14日召开，大会选举了新一届的中共中央领导层。

“十八大”提出，要坚持以经济建设为中心，发展是硬道理；但推动经济发展过程中将更加重视“质量和效益”，这有别于此前坚持“速度和效益”并重的发展思路。将科技创新置于中国国家发展全局的核心位置，推行公有制多种实现形式，坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路。

--十八届三中全会，2013年11月9日至12日召开，审议通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。

三中全会指出，全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化；到2020年，在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果；成立全面深化改革领导小组；经济体制改革是全面深化改革的重点，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用；将设立国家安全委员会；启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策。

--十八届四中全会，2014年10月20日至23日召开，审议通过了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》。

四中全会提出，全面推进依法治国，总目标是建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家；党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是社会主义法治最根本的保证；坚持依法治国首先要坚持依宪治国，坚持依法执政首先要坚持依宪执政；加强党内法规制度建设，完善党内法规制定体制机制等。

--十八届五中全会，2015年10月26日至29日召开，审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》。

五中全会提出了“十三五”时期中国发展的指导思想，提出了全面建成小康社会新的目标要求：经济保持中高速增长，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番，产业迈向中高端水平，必须把创新摆在国家发展全局的核心位置等；全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策等。

--十八届六中全会，2016年10月24日至27日召开，会议审议通过了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，审议通过了《关于召开党的第十九次全国代表大会的决议》。

六中全会提出，坚定推进全面从严治党，坚持思想建党和制度治党紧密结合；坚持党的领导，全党同志紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面深入贯彻本次全会精神，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识；党要管党必须从党内政治生活管起，从严治党必须从党内政治生活严起等。（完）