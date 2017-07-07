背景资料：中国历届全国金融工作会议主要内容一览

路透北京7月6日 - 作为中国金融界最高规格的会议，全国金融工作会议基本每五年召开一次，为下一步金融改革的政策和方向“定调”。此前在1997年11月、2002年2月、2007年和2012年的1月，已经召开过四次，都推出了金融改革及相应的机构改革等重大举措。

道琼斯旗下华尔街日报周三援引消息人士称，中国将于2017年7月14日（下周五）召开第五次全国金融工作会议，讨论加强金融监管协调工作。

中国央行在本周公布的2017年中国金融稳定报告中详述宏观审慎管理以及中国的实践，其在有关专栏提到，央行由于具备专业知识、采取政策措施的内在动力和独立性，在宏观审慎政策制定中扮演重要角色。这明确强调了央行应在宏观审慎政策管理处于主导位置，给备受关注的中国金融体制改革方向带来指引。

以下是历届中国金融工作会议主要内容摘要一览：

--2012年1月6日-7日 第四次全国金融工作会议

主要内容：深化金融机构改革；加强和改进金融监管，切实防范系统性金融风险；防范化解地方政府性债务风险；加强资本市场和保险市场建设，推动金融市场协调发展；完善金融宏观调控体系，加强货币政策与财政政策、监管政策、产业政策的协调配合，有效促进经济发展和金融稳定；扩大金融对外开放，提高资源配置能力和金融安全保障水平；加强金融基础建设，改善金融发展环境。

--2007年1月19日-20日 第三次全国金融工作会议

主要内容：提出继续深化国有商业银行改革，加快建设现代银行制度，稳步有序推进中国农业银行股份制改革，推进政策性银行改革；加快农村金融改革发展，完善农村金融体系；大力发展资本市场和保险市场等。

--2002年2月5日-7日 第二次全国金融工作会议

主要内容：重点提出了“必须把银行办成现代金融企业”，“具备条件的国有独资商业银行可改组为国家控股的股份制商业银行，条件成熟的可以上市”，并将农信社改革提到了重要位置。

--1997年11月17日-19日 第一次全国金融工作会议

主要内容：力争用三年左右时间大体建立与社会主义市场经济发展相适应的金融机构体系、金融市场体系和金融调控监管体系，基本实现全国金融秩序明显好转，化解金融隐患；要加快国有商业银行的商业化步伐，并健全多层次、多类型金融机构体系等。

* 资料来自新华网和中国网等官方媒体报导。（完）