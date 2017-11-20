背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览

路透北京11月20日 - 以下为中国政府2017年实施或推出的一系列宏观经济金融政策和改革措施：

**经济/金融/外汇**

*--中国央行、银监会等五部委周五联合发布规范金融机构资产管理业务指导意见的征求意见稿，明确界定了资管产品分为公募和私募，并对非标资产投资、资金池、第三方托管等作出规定，并明确将对同类资管产品按照统一的标准实施功能监管，过渡期自《指导意见》发布实施后至2019年6月30日。

*--中国国务院日前印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案，将中央和地方国有及国有控股大中型企业、金融机构纳入划转范围，划转比例统一为企业国有股权的10%。而在方案实施过程中，不会也不允许出现大量变现国有资本的情况。

--中国财政部副部长朱光耀表示，中方决定将单个或多个外国投资者直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例限制放宽至51%，上述措施实施三年后，投资比例不受限制。同时，中方将取消对中资银行和金融资产管理公司的外资单一持股不超过20%、合计持股不超过25%的持股比例限制，实施内外一致的银行业股权投资比例规则。

中方三年后将单个或多个外国投资者投资设立经营人身保险业务的保险公司的投资比例放宽至51%，五年后投资比例不受限制。

--国务院金融稳定发展委员会正式成立，副总理马凯担任委员会主任，协调货币政策与金融监管相关事项。

--中国国家发改委发布企业境外投资管理办法（征求意见稿）称，拟对敏感类项目实行核准管理；对非敏感类项目，中方投资额三亿美元及以上的，投资主体需将有关信息告知发改委，而投资额三亿美元以下则不需告知。

--中国国务院常务会议决定，加快建设和发展工业互联网有利于推动实体经济转型升级，要放宽准入限制，扩大市场主体平等进入范围；通过财税政策支持，鼓励企业开展债券、股权融资和社会资金投入，促进“互联网+先进制造业”发展。

--中国发改委、住建部联合发出通知，部署从今年10月30日至11月30日在全国范围内开展商品房销售价格行为联合检查，重点查处销售商品房未明码标价、未在交易场所醒目位置明码标价，捂盘惜售，炒卖房号，操纵市场价格等行为。

--中国国家外汇管理局局长潘功胜表示，下一步要继续推进开放的新格局，实行高水平的贸易和投资自由化便利化；并将防范跨境资本流动风险，维护外汇市场稳定，维护国家的经济和金融安全。

--国家主席习近平在十九大报告中指出，要创新和完善宏观调控，发挥国家发展规划的战略导向作用，健全财政、货币、产业、区域等经济政策协调机制。加快建立现代财政制度，深化金融体制改革。

--中国央行9月30日宣布将自明年起对普惠金融实施定向降准政策，最多可下调1.5个百分点；央行及市场解读称，此次定向降准并不改变稳健货币政策的总体取向，全面降准无望，其目的在于支持实体经济，而非金融市场。

--中国国务院办公厅印发《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》，到2020年，全国粮食（谷物）综合生产能力稳定在5.5亿吨以上，农产品质量安全水平和品牌农产品占比明显提升。

--中国国务院印发《关于完善进出口商品质量安全风险预警和快速反应监管体系，切实保护消费者权益的意见》称，强调注重改革的系统性、制度设计的整体性、质量监管的协同性。力争在“十三五”期间，通过完善质量安全风险预警监管体系，建立全国数据集成的风险信息平台、权威的风险评估中心、畅通的风险信息交流共享渠道、高效的风险预警和快速反应机制，建立健全进出口商品质量安全监管制度。

--中国国务院常务会议指出，当前中国仍处在就业需求高峰期和供需结构性矛盾凸显期，要进一步促进扩大就业，通过推动新旧动能转化，培育就业新增长点。会议还决定将跨境电商零售进口监管过渡期政策再延长一年，至2018年底。

--国务院办公厅印发《关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》，提出了十方面的政策措施，进一步激发民间有效投资。

--国务院办公厅发布关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见。提出到2020年，初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系的目标要求。

--国务院办公厅印发《关于加快推进农业供给侧结构性改革 大力发展粮食产业经济的意见》。明确到2020年，初步建成适应我国国情和粮情的现代粮食产业体系，全国粮食优质品率提高10个百分点左右，粮食产业增加值年均增长7%左右，主营业务收入过百亿的粮食企业数量达到50个以上。

--中国国家发改委发布关于进一步加强垄断行业价格监管的意见称，到2020年，网络型自然垄断环节和重要公用事业、公益性服务行业定价办法、成本监审办法基本实现全覆盖，科学、规范、透明的垄断行业政府定价制度基本建立。

--中国国土资源部和住房城乡建设部联合下发通知，确定第一批在北京、上海等13个城市开展利用集体建设用地建设租赁住房试点，以增加租赁住房供应，缓解住房供需矛盾，构建购租并举的住房体系。

--中国国家发改委等部委发布通知称，将进一步引导和规范境外投资方向，重点推进有利于“一带一路”建设和周边基础设施互联互通的基础设施境外投资；限制房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资，以及在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

--中国国务院发布进一步推进物流降本增效，促进实体经济发展的意见，明确提出完善物流领域相关税收政策。结合增值税立法，统筹研究统一物流各环节增值税税率。

--中国国家发改委周五表示，将支持政府出资产业投资基金投资市场化债转股项目，通过发挥政府资金的引导作用和放大效应，吸引社会资金参与市场化债转股，有效降低相关领域内企业杠杆率。

--中国国务院召开常务会议称，部署加大引进外资力度，营造更高水平对外开放环境，确定进一步激发民间有效投资活力措施，促进经济持续健康发展，部署积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量。

--中国国家主席习近平主持召开中央财经领导小组会议，指出合理安排金融业对外开放顺序，同时监管能力必须跟得上。

--中国国务院召开常务会议称，部署创建“中国制造2025”国家级示范区，探索实体经济尤其是制造业转型升级新突破。

--中国全国金融工作会议14日至15日召开。设国务院金融稳定发展委员会，坚定执行稳健货币政策。

--中国人民银行公告，中国央行与香港金融管理局决定批准香港与内地债券市场互联互通合作上线，其中，“北向通”将于7月3日(周一)上线试运行。

--针对近日审计署报告提出的“个别保险公司通过资产管理计划、万能险等筹资入市”问题，中国保监会称，将强化法人治理、资金运用、产品管理等领域监管力度，对重点公司实施全过程、穿透式监管。

--中国央行等五部委日前分别印发了广东和浙江等五省区建设绿色金融改革创新试验区的总体方案。其中，广东省广州市绿色金融试验区方案称，支持在全口径宏观审慎政策框架下开展跨境融资业务，允许金融机构和企业在符合宏观审慎管理制度的前提下从境外融入资金，稳步推进企业外债登记制管理改革。

--中国国家发展改革委员会日前发布服务业创新发展大纲（2017-2025 年），明确提出到2025年实现服务业增加值“十年倍增”。服务业增加值占GDP比重提高到60%，就业人口占全社会就业人口比重提高到55%。

--中国国务院办公厅日前印发《关于建设第二批大众创业万众创新示范基地的实施意见》，明确了第二批共92个双创示范基地，包括北京市顺义区等45个区域示范基地，北京大学、中国科学院西安光学精密机械研究所等26个高校和科研院所示范基地，中国航空工业集团公司等21个企业示范基地。

--中国水利部日前发布关于严格水资源管理促进供给侧结构性改革的通知，严控产能过剩项目用水，要加强产能过剩行业项目取水许可和入河排污口设置审批管理，强化水资源刚性约束。

--中国发展改革委等五部门发布意见称，试点地区符合条件的企业的境外母公司可以在境内发行人民币债券，并且允许试点地区符合条件的跨国企业集团开展跨境人民币双向资金池业务。

--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。

--中国人力资源和社会保障部周五发布通知称，从2017年1月1日起，对企业和机关事业单位退休人员提高基本养老金水平，总体调整水平为2016年退休人员月人均基本养老金的5.5%左右。

--国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。

--国家发展改革委和国家能源局发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。

--住建部和国土部联合发布关于加强近期住房及用地供应管理和调控有关工作的通知，要求合理安排住宅用地供应，住房供求矛盾突出、房价上涨压力大的城市要合理增加住宅用地特别是普通商品住房用地供应规模，去库存任务重的城市要减少以至暂停住宅用地供应。

--国家能源局发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。

--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。

--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制。

--中国央行发布金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，金融机构大额现金交易报告标准为5万元人民币，较之前的20万元标准大大降低，且新增跨境资金交易大额报告制度。央行给予金融机构半年时间的过渡期，管理办法自2017年7月1日生效实施。

--中国外汇交易中心发布“CFETS人民币汇率指数货币篮子调整规则”，自2017年1月1日起，CFETS货币篮子新增11种2016年挂牌人民币对外汇交易币种，CFETS篮子货币数量由13种变为24种，其中美元权重由0.2640下调至0.2240。

**财税/外贸**

*--中国国务院总理李克强最新表示，中国和东盟要进一步拉紧经贸合作纽带，促进区域贸易和投资自由化便利化，扩大本币结算规模，推动本币债券市场发展。中国还将设立100亿元等值人民币的中国-东盟银联体专项贷款，支持双方合作项目。

*--中国财政部网站刊登通知称，对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得，自2017年11月17日起至2019年12月4日止，继续暂免征收个人所得税。

*--中国财政部发布通知，进一步规范政府和社会资本合作（PPP）项目运作，防止PPP异化为新的融资平台，坚决遏制隐性债务风险增量，规定商业地产开发、招商引资项目等不属于公共服务领域，政府不负有提供义务等不适宜采用PPP模式实施的项目，不得入库。

--中国财政部发布关于支持小微企业融资有关税收政策的通知称，自2017年12月1日至2019年12月31日，对金融机构向农户、小型企业、微型企业及个体工商户发放小额贷款取得的利息收入，免征增值税；自2018年1月1日至2020年12月31日，对金融机构与小型企业、微型企业签订的借款合同免征印花税。

--中国财政部发布关于延续小微企业增值税政策的通知称，为支持小微企业发展，自2018年1月1日至2020年12月31日，继续对月销售额2万元（含本数）至3万元的增值税小规模纳税人，免征增值税。

--中国商务部副部长王炳南表示，中国政府高度重视进口工作，将于明年举办首届进口博览会就是为了扩大进口。后续的政策支持包括完善扩大进口的财税政策和金融政策，要通过降低部分日用消费品关税，来增加消费品进口，优化进口结构。

--中国财政部日前发布关于运用政府和社会资本合作模式支持养老服务业发展的实施意见，重点引导和鼓励社会资本通过PPP模式参与养老机构，社区养老体系建设，医养健融合发展的优先支持重点养老服务领域。

--中国财政部通知称，指导地方按照本地区政府性基金收入项目分类发行专项债券，着力发展实现项目收益与融资自求平衡的专项债券品种，打造中国版“市政收益债”，防范化解地方政府专项债务风险。

--中国财政部表示，实施收费目录清单管理是一项长期工作，下一步财政部将实施动态管理，在政策执行过程中收费基金项目和政策内容发生变化时，财政部和省级财政部门将及时更新收费目录清单。

--中国财政部、人民银行、证监会等三部门近日联合发文称，将分类稳妥地推动PPP(政府和社会资本合作)项目资产证券化，探索项目公司股东开展资产证券化盘活存量资产。在项目建成运营两年后，项目公司的股东可以以能够带来现金流的股权作为基础资产，发行资产证券化产品，盘活存量股权资产。

--中国财政部近日发布关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知，严禁将铁路、公路、机场、通讯、水电煤气，以及教育、科技、医疗卫生、文化、体育等领域的基础设施建设，储备土地前期开发，农田水利等建设工程作为政府购买服务项目。

--在地方政府债已被划分为一般债和专项债的基础上，中国财政部最新通知明确，试点发行土地储备专项债券，纳入专项债额度管理。业内人士称，该类债券新增了提前还款条款，在资金使用上更具灵活性；同时未来类似债券有望陆续推出，地方政府专项债将进一步细分。

--中国财政部发文，全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于2017年7月31日前清理整改到位。

--中国财政部公布，自2017年7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施，对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2,400元人民币/年（200元/月）。

--国务院常务会议决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。

--财政部发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。

--财政部发布关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知，为切实减轻企业负担，促进实体经济发展，自今年4月1日起取消城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金；各省、自治区、直辖市政府可自主决定免征、停征或减征地方水利建设基金、地方水库移民扶持基金。

--中国财政部和住建部发布中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，实物安置与货币安置相结合。在实物安置基础上，鼓励地方积极推进棚改货币化安置工作；对于商品住房库存量较大、市场房源充足的地方，要进一步提高棚改货币化安置比例。

--中国财政部发布中央财政农业保险保险费补贴管理办法，鼓励各省结合本地实际和财力状况，对符合农业产业政策、适应当地“三农”发展需求的农业保险给予一定保险费补贴等政策支持。对资金使用效率较低的，财政部将收回中央财政补贴结余资金，并酌情扣减该地区当年预拨资金。

--中国财政部发布调整完善新能源车补贴政策，从2017年1月1日起，在保持2016-2020年补贴政策总体稳定的前提下，改进资金拨付方式、提高生产企业及产品准入门槛、建立健全监管体系等措施；并将严打违规谋补骗补企业及相关政府机关和人员。

**改革**

*--中国国家发改委新闻发言人孟玮透露，国务院国企改革领导小组此前审议通过了第三批试点名单，已确定将31家国有企业纳入第三批混改试点范围，其中既有中央企业，也有地方国有企业。

--中国发改委发布关于全面深化价格机制改革的意见称，进一步深化垄断行业价格改革。到2020年，市场决定价格机制基本完善，以“准许成本+合理收益”为核心的政府定价制度基本建立，实现风电与燃煤发电上网电价相当、光伏上网电价与电网销售电价相当。

--中国发改委发布修订出台《政府制定价格成本监审办法》，明确成本监审是政府制定或调整价格的重要程序，凡有定价权限的价格主管部门、有关部门和经授权的市、县人民政府，依法制定或调整商品和服务价格前，均应按办法规定开展成本监审。

--中国国家统计局副局长李晓超表示，2019年起，各省（自治区、直辖市）生产总值核算由现行的省级统计机构核算，改革为国家统计局和省级统计机构共同开展的统一核算；利用地区与国家相衔接的基础资料，以确保地区生产总值汇总数据与国内生产总值数据基本衔接。

--中国全国人大常委会审议农村土地承包法修正案草案，明确国家依法保护农村土地承包关系稳定并长久不变。为了给予农民稳定的土地承包经营预期，规定耕地承包期届满后再延长30年。并拟将农村土地制度三项改革试点期限延长至明年年底。

--中共中央办公厅印发《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案》，部署在中国全国范围内深化国家监察体制改革的探索实践，完成省、市、县三级监察委员会组建工作，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。

--中国国家主席习近平在中外记者见面会上表示，2018年中国将迎来改革开放40周年。要继续推进国家治理体系和治理能力现代化，坚定不移深化各方面改革，坚定不移扩大开放,使改革和开放相互促进、相得益彰。

--中国国家发改委等部委发布指导意见称，为进一步促进节约用水，发挥价格杠杆的调节作用和用水定额的引导作用，2018年6月底前各地要制定非居民用水超定额累进加价的具体实施方案，明确进度和时限要求；到2020年底前，各地要全面推行累进加价制度。

--中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化教育体制机制改革的意见》,提出到2020年，教育基础性制度体系基本建立的目标。强调健全教育投入机制、完善财政投入机制等。

--中国国务院办公厅发布关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见，到2020年，通过深化改革，全面建立环境监测数据质量保障责任体系，健全环境监测质量管理制度，建立环境监测数据弄虚作假防范和惩治机制，确保环境监测机构和人员独立公正开展工作，确保环境监测数据全面、准确、客观、真实。

--国务院办公厅印发《关于推广支持创新相关改革举措的通知》。将在全国或京津冀、上海、广东（珠三角）、安徽（合芜蚌）、四川（成德绵）、湖北武汉、陕西西安、辽宁沈阳等8个全面创新改革试验区域内，推广涉及科技金融创新等四个方面共13项支持创新相关改革举措。

--中国国务院办公厅近日印发关于中央企业公司制改制工作实施方案的通知称，2017年底前，国有资产监督管理委员会监管的中央企业（不含中央金融、文化企业）全部改制为有限责任公司或股份有限公司，加快形成有效制衡的公司法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制。

--中国国务院公布关于修改建设项目环境保护管理条例的决定，加强事中事后监管，规定建设项目必须严格依法进行环境影响评价，环境影响评价文件未经依法审批或者经审查未予批准的，不得开工建设。

--中国国务院办公厅日前下发《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2017年版）》，与2015年4月印发的上一版相比减少了10个条目、27项具体措施。其中特别管理措施包括具体行业措施和适用于所有行业的水平措施。

--中国国家国家发展改革委发布通知，决定取消电网公司向铁路运输企业收取的电气化铁路配套供电工程还贷电价，等额下浮铁路货物运价，降低企业物流成本。

--中国国务院常务会议决定，推出一批新的降费措施；包括合理降低输配电价格，取消工业企业结构调整专项资金，降低重大水利工程建设基金征收标准和脱硫脱硝电价等，减轻企业用电负担。

--中国发布修改后的《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》，明确大中型水利水电工程建设征收土地的土地补偿费和安置补助费，实行与铁路等基础设施项目用地同等补偿标准，按照被征收土地所在省、自治区、直辖市规定的标准执行。

--中国人力资源社会保障部等发布通知，从2017年1月1日起，失业保险总费率为1.5%的省（区、市），可以将总费率降至1%，降低费率的期限执行至2018年4月30日。这是在去年规定阶段性降至1%-1.5%后做出的进一步下调。

--国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。

--国土部发布意见称，扩大国有土地有偿使用范围，缩小划拨用地范围，完善公共服务项目用地和国有企事业单位改制建设用地资产处置政策，改制后不符合划拨用地法定范围的，应按有偿使用方式进行土地资产处置。

--发改委发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点，除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。

--国家发改委发布通知，林业利用开发性和政策性金融贷款（以下简称林业政策贷款）主要支持范围包括国家储备林建设；国家公园、森林公园、湿地公园、沙漠公园等保护与建设。

--国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。

--国务院发布指导意见称，要创新国有资产配置方式。对经营性国有资产，要建立动态调整机制。完善国有资本退出机制，研究国家持股金融机构的合理比例，对系统重要性金融机构保持控制力，对其他机构按照市场化原则优化股权结构。

--国家发展改革委出台输配电价定价办法，明确了建立独立输配电价体系，以提供输配电服务相关的资产、成本为基础，确定电网企业输配电业务准许收入，并分电压等级、分用户类别核定输配电价。

--国务院发布稳步推进农村集体产权制度改革的意见称，全面加强农村集体资产管理，从2017年开始力争约三年时间进行集体资产清产核资，并由点及面开展集体经营性资产产权制度改革，引导农村产权规范流转和交易。

注：*代表新增。（完）