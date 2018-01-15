背景资料：中国政府2018年出台的房地产主要政策一览

路透北京1月15日 - 去年年底召开的中央经济工作会议为中国房地产发展定调称，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度；完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，保持房地产市场调控政策连续性和稳定性，分清中央和地方事权，实行差别化调控。

此后住建部进一步表示，2018年要抓好房地产市场分类调控，将针对各类需求实行差别化调控政策，满足首套刚需、支持改善需求、遏制投机炒房。新年伊始，南京、合肥、兰州等城市对本地房地产政策进行微调，吸引人才流入。

以下为中国2018年推出的主要房地产政策和改革措施：

*--中国江西省本地网站中国江西网1月9日报导，今年江西省将加强房地产市场调控，切实防范房地产市场风险，房价上涨压力过大的市县，要尽快出台相应的限购限贷政策。

同日新华社报导，天津公安机关发布并开始实施创新举措，符合天津市引进人才政策等有关条件的人，将可以“租房落户”。

--中国一些城市正在针对性调整其楼市调控政策。南京市政府1月8日发布最新通知称，高层次人才在南京买首套房不再受户籍限制，且公积金最多可贷120万元人民币，高校毕业生租房补贴年限可延长至五年。

而1月5日晚，兰州市住房保障和房产管理局发布通知，对现行的房地产市场调控政策进行调整，采取“部分取消限购＋部分增加限售”的政策。稍早，合肥国土局在回应市民疑问时亦指出，在2016年11月前出让的合肥居住用地没有限价的约束。

注：*代表新增。（完）