背景资料：预测机构对明年中国住宅市场走势及政策看法汇总

路透北京12月13日 - 路透最新季度调查结果显示，在“房住不炒”总基调下，中国住宅均价将延续涨幅收窄之势，明年上半年预计上涨2%，到年底房价涨幅降至同比持平，三四线楼市的降温是影响房价涨势的主要因素之一。

上周刚召开的中共中央政治局会议提出，明年加快住房制度改革和长效机制建设，意味着在继续限制投机投资的同时，长效机制建设将继续提速，受访者多认为，明年调控政策不会全面放松，租售并举、增加公共住房供给还会有更多措施出台。

Backstory 调查：中国住宅均价涨幅明年年中预计降至2% 调控从严基调不改

路透调查的问题以及18家机构回复汇总如下:

1. 您预计2018年上半年和2018年中国全国平均住宅房价走势及变动幅度 (%) ?

15家接受调查的分析机构对2018年上半年住宅均价的预估中值为上涨2%，2018年全年为持平。三家未给出具体预测数值。

2. 您认为2018年全年和2018年上半年房价上涨或下跌的主要原因是什么？

认为房价保持上涨的受访者提及供给收缩、去库存进展良好、潜在购房需求仍较大，预计涨幅收窄甚至下跌的受访者提及调控政策从严、信贷收紧等影响因素。

值得注意的是，对于2018上半年和下半年的走势，受访者有一些分歧，大部分认为楼市会持续降温，也有一些指出可能先冷后热，分歧点在于年中是否会有地区微调政策以防楼市过冷。

3. 您预计2018年房地产市场成交量与去年同期相比会出现什么变化？为什么？

多数受访者认为，2018年“房住不炒”定位强化，热点城市继续抑制投机需求，三四线城市棚改力度减弱需求减少，成交量预计将持平或回落。也有个别受访者预计成交会有小幅增长。

4. 您觉得2018年上半年房地产投资增速会在什么水准？为什么？

有15位受访者给出预测，预估中值为4%，预估区间从-2%到7%不等。投资增速放缓主要源于销售的回落。

5. 您预计本轮房地产调控政策走向在2018年是否会发生改变？

多数受访者认为本次调控由最高层定调，2018年不会改变，同时坚持因城施策，上涨压力大的地区会进一步收紧政策，而面临较大下行风险的地区可能会有些放松。

6. 您是否认为2018年房地产业信贷投放规模与去年同期相比将以更缓慢的速度扩张？为什么？

多数受访者认为房地产信贷增速会放缓，以防范金融风险，引导资金脱虚向实。

7. 您认为目前中国房地产住宅市场面临的最大风险是？

1）政府强力调控导致房价大幅下跌；2）市场利好预期依然较强，房价继续上涨导致泡沫破灭；3）房企资金紧张，融资断裂造成运营风险；4）其他

有九位受访者提及存在第三个风险，三位表示存在第二个风险，两位称存在第一个风险，还有受访者提及，部分拿地过于激进、杠杆率高的中小房企有资金链断裂风险（开发行业整体风险可控）；不断上涨的按揭利率造成刚需群体置业成本攀升；供给不足导致供需持续失衡，且存在加剧风险，而这又有可能导致政策扭曲。

8. 从1到10的范围内，您觉得目前中国房价的平均水平和经济基本面以及发展前景的匹配程度，用哪个数字表示最合适？1表示房价极度低估，5表示房价水平合适，10表示房价极度高估。

7为17家接受调查的分析机构的预测中值，预测区间为4-10。

以下为参加预测的主要机构：中原集团、链家地产、华宝信托、交通银行、西南证券、海通证券、中国房地产测评中心、世邦魏理仕、高力国际、仲量联行、易居、招商证券、莱坊、瑞穗、加拿大丰业银行、Fathom Consulting、东兴证券、澳新银行。(完)