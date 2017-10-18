背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？

路透10月18日 - 美国总统特朗普已与数名联邦储备委员会(美联储/FED)主席的热门接任人选举行会谈。现任美联储主席叶伦的任期将于2018年2月届满，下任主席的提名决定可能几周内出炉。

叶伦周四将会见特朗普讨论主席职位一事。

特朗普目前的选择可分为两组，叶伦与现任美联储理事鲍威尔的这一组人选可确保政策连贯性，另一组人选为空降部队，包括白宫国家经济委员会主任柯恩、前联邦储备委员会(FED)理事瓦尔许、及史丹佛大学(斯坦福大学)教授泰勒(John Taylor)。

以下为这些角逐人选的简要介绍：

(tmsnrt.rs/2yqJh2I)

柯恩，57岁，白宫国家经济委员会主任

经历：曾在高盛长期供职，于2006-2017年间担任高盛总裁兼首席运营官。

学历：美利坚大学商学院学士学位

政策立场：柯恩目前担任白宫国家经济委员会主任，这个职务使他几乎没有理由对货币政策发表看法。但他在过去曾表露过，他担心美联储已经被其它央行试图压低本币的行动所“束缚”。

他说：“如果我们明日醒来，发现世界上的每家央行都把利率上调（3个百分点），那么世界将变得美好许多。”

竞争优势：

* 在美联储试图缩减2008年金融危机后因购债而膨胀的资产负债表之际，柯恩拥有作为一名金融从业者对金融市场的理解

* 柯恩在特朗普政府中担任要职，他拥有白宫和许多国会共和党人对他的信任

竞争劣势：

* 在美联储愈发倾向于采用经济学模型来解读通胀和就业数据所传递出的复杂不一的讯息时，柯恩缺乏正式的相关经济学背景

* 柯恩在高盛任职几十年，并且拥有至少2.6亿美元的私人财富，这可能在参议院确认人选时引发争议，两党都有成员认为投资银行是金融业不知节制的一个象征

* 弗吉尼亚州暴力抗议事件后批评过特朗普

鲍威尔(Jerome Powell)、64岁、美联储现任理事

经历：律师、投资银行家、1997-2005年间担任私募股权公司凯雷投资集团(Carlyle Group)合伙人；前美国总统布什(George H. W. Bush)时代高阶财政部官员、2012年起担任美联储理事(由时任总统奥巴马任命)

学历：美国普林斯顿大学政治学士、乔治城大学法律学位

政策立场：鲍威尔在美联储任内从未投下反对票，和叶伦站在同一阵线，只要经济持续增长且通胀预期将上升，他便支持缓步升息。他倡言放宽多德-弗兰克法案的一些管制，并讨论修改沃克尔规定的方法。

他说：“委员会在升息方面耐心以对，这样的耐心已经有了成果...我认为持续缓步升息是适当的。”

竞争优势：

* 不具争议性的人选，可以取代叶伦又提供政策延续性的折衷选择

* 美联储现任理事中唯一的共和党籍人士，已经协助引导经济复苏，且可能在国会中取得跨党派支持

* 熟悉市场及金融监管可能被视为是加分

竞争劣势：

* 如果特朗普打算撤换叶伦，偏中间派的共和党籍美联储现任理事或许其转变还不够大

* 在各市场及金融监管的专业程度上要高于经济理论，可能会看起来与新任美联储金融监管副主席夸尔斯(Randal Quarles)有所重叠

泰勒(John Taylor)，70岁，斯坦福大学胡佛研究所高级研究员

经历：2001至2005年在小布什政府担任财政部次长主管国际事务；在卡特和老布什总统任内，担任美国白宫经济顾问委员会成员

学历：斯坦福大学经济学博士

政策立场：研究出协助制定利率的泰勒法则(Taylor’s Rule)。泰勒认为美联储应转至以法则为基准的政策，以使决策的制定“可预测、透明、可究责”。

他说：“非常需要对货币政策策略有一基本理解。应要求联邦公开市场委员会(FOMC)采纳并说明其货币策略，然后以公开透明的方式将策略与货币政策法则进行对照。”

竞争优势：

* 学养丰富的经济学家，他在90年代研究出简洁的泰勒法则，改写了有关央行如何制定利率的讨论

* 获得共和党重量级议员支持，这些议员认为美联储的自由裁量权太多

* 在央行金融圈享有盛名，尽管他的主张并非得到全面性支持

竞争劣势：

* 属于央行和学术菁英圈的老将，而特朗普可能希望打破这群菁英的势力

* 主张法则为基准的政策，可能会与依赖共识和判断的美联储作风冲突

* 与叶伦及现行政策框架截然不同，如果泰勒坚持全面改革，可能扰乱市场

前美联储理事瓦尔许(Kevin Warsh)，47岁，斯坦福大学胡佛研究所访问学者。

经历：2006-2011年，担任美联储理事; 2002-2006年，前美国总统布什(布希)(George W. Bush)的经济顾问；在摩根士丹利担任并购律师长达七年。

学历：斯坦福大学公共政策学士学位;哈佛大学法律学位。

政策立场：瓦尔许觉得美联储不应该试图微调经济，并认为决策者的自由裁量权过大。他认为美联储应该以1-2%的通胀率为目标，这实际上是降低了通胀目标。

他说：“我们不应该接受美联储的新信念，即非常低的中性均衡实质短期利率(r*)是未来货币政策的固定特征...央行和学术界应该参与对美联储策略、工具、治理和沟通的彻底反思。

竞争优势：

* 当过银行家；做过前美联储主席伯南克的得力帮手长达七年，负责金融市场事务，熟悉华尔街。

* 妻子Raphael Warsh是化妆品大亨Ron Lauder的女儿，而Ron Lauder是特朗普总统的长期朋友。

* 在总统经济咨询委员会解散之前，曾是其委员之一。

竞争劣势：

* 自称“低利率人士”的总统可能认为他鹰派色彩过强。

* 不是叶伦和伯南克那样的学院派经济学家，却仍然声称美国的货币政策需要全面改造。

* 即使在2008年金融危机爆发的时候仍然担心通胀，并因不满美联储的第二轮债券购买计划而退出了美联储。鉴于这项“量化宽松”计划获得了成功，这可能成为令人质疑其判断力的一个污点。

* 即使因不满美联储购买债券而退出，却从未对FOMC的决定持有异议。

叶伦，71岁，美联储现任主席

经历：在2010-2014年期间曾担任过美联储理事、旧金山联邦储备银行总裁和美联储副主席

学历：耶鲁大学经济学博士

政策立场：得益于经济持续复苏，叶伦正引领美联储朝着“逐步”升息及缓慢缩减资产负债表规模前进。她认为危机后的金融监管让经济更加稳定，同时也未牺牲增长。

她说：“我的同事和我或许误判了就业市场的强劲程度...或甚至是推动通胀的基本面因素...在面对如此多的不确定性之际，应该如何制定政策呢？在我看来，这为逐步调整政策提供了更多理由。”

竞争优势：

* 在美联储系统任职和四年美联储主席的经历为叶伦赢得了市场的信任，并表明她能在不引发严重混乱的情况下调整政策

* 经济增长、低失业率以及强劲的股市表明政策需保持连贯性，特朗普也曾公开表示，叶伦做的很好

竞争劣势：

* 在一位可能希望给美联储打上自己烙印的总统来说，叶伦可能会被视为共和党政府中仍担任要职的民主党人士

* 叶伦认为金融危机后通过的核心监管规则应该保持，这可能会与特朗普政府的放松监管倾向有冲突

* 一些共和党领袖希望削弱美联储对货币政策的自由裁量权，叶伦对这一主张予以抵制 (完)