背景资料：美联储官员关于经济与通胀等的预估--1月会议记录

路透2月21日 - 以下是美国联邦公开市场委员会(FOMC)最近一次政策会议记录呈现的美联储(FED)官员预估：

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2月21日公布的1月30-31日FOMC政策会议记录：

美联储官员在1月会议上对美国经济的预估强于去年12月会议。去年第四季实质国内生产总值(GDP)增长估计稍微高于他们先前的预测，因家庭和企业支出增幅均大于预期。2017年后的实质GDP增长预估被上修，以反映出对近期实施的减税计划的重新评估，股价和海外经济增长的预期路径升高，以及美元汇率的预期路径降低。截至2020年底，实质GDP增速料将略微快于潜在增长水平；美联储官员仍认为近期实施的减税措施将在中期内温和提振实质GDP增长。失业率料将在未来几年进一步下滑，在此期间预计也将继续远低于美联储官员估计的较长期自然失业率。

对2017年整体和核心个人消费支出(PCE)物价指数涨幅的估计，符合美联储官员之前的预期。中期通胀预期小幅上调，主要反映出1月份预期中资源利用率趋紧的情况。预计2018年整体PCE通胀略高于2017年，尽管消费能源价格的预期升幅放缓；预计2018年核心PCE通胀明显加快，主要是因为2017年抑制通胀年率的暂时性因素将消退，而且预计资源利用率将进一步趋紧。美联储官员预计2019年核心通胀率将达到2%，2020年整体通胀率将处于FOMC的2%目标水准。

联储官员认为，围绕其对实质GDP、失业率和通胀预测的不确定性，接近过去20年来的平均水平。一方面，很多关于宏观经济前景不确定性的指标仍然较低；另一方面，一些与经济前景相关的联邦政策仍存在相当高的不确定性。联储官员认为，实质GDP增长和失业率预测面临的风险比较平衡。通胀预测面临的风险也比较平衡。实际情况偏向低于预期的风险，包括较长期通胀预期可能已经下移，或者今年核心通胀数据疲弱的持续时间可能比联储官员预期的更长。他们认为，经济预计更加高于潜力水平、通胀率上升速度可能快于预期，基本抵消了上述风险。(完)