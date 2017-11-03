背景资料：美国众议院共和党版减税计划中的赢家与输家

路透11月2日 - 美国众议院共和党议员周四提出的减税方案，将有助于高收入纳税人及跨国企业，但损及抵押贷款借款人及部分其他纳税人和企业。

根据税务专家及行业团体的初步分析，以下为新法案下的赢家与输家。

赢家

*美国富人*

税率40%的遗产税有很大部分是由最富裕的群体所支付，而这项税率六年后将废除。在这期间，遗产税减免将增加一倍，意味着总值1,000万美元以下资产可望不用缴分毫税负就可留给后代，现行规定则是2017年起实施的500万美元。2023年之后，除了取消遗产税，也将撤销隔代转移赠与税。

替代性最低税(alternative minimum tax, AMT)也将撤销，这大部分也是由高所得者支付。这项税制的创设理由，是要确保富裕民众就算要利用其他漏洞，也至少要支付一定税金。AMT的设计已经在近几年影响中上层的纳税人。这样的情形将会告终。

共和党的议案将会简化所得税级距，并重新调整各级距的起征点。

议案中保留了39.6%的最高税率，但其适用的方式对于已婚高收入者联合申报将是大幅减税。

根据现有法律，最高税率适用于联合申报的年收入在470,700美元以上的已婚夫妇以及年收入在418,400美元以上的单身人士。根据该法案，最高税率仅适用于年收入超过100万美元的已婚夫妇以及年收入超过50万美元的单身人士。

*大型跨国企业*

企业所得税最高税率将永久性地从35%降至20%。

该议案将停止对美国跨国企业汇回国内的海外获利征收所得税。该规定将在2017年之后生效。

跨国企业为避税而存在海外的2.6万亿美元获利将获得税收减免。相关条款将要求他们将这部分获利汇回美国，但无需按正常应适用的35%的税率全额征税。

这些获利中，现金资产的税率为12%，非流动性资产的税率为5%。根据该议案将海外获利汇回美国需缴纳的税款将在八年内支付。

*非公司制企业主*

这项议案将把非公司制企业主--比如合伙及独资企业--所得税率从最高39.6%下调至25%。小型自营业者也将受益。

输家

*美国财政部*

议案将导致未来十年把联邦税收收入削减近1.5万亿美元，这会加重目前的国家债务和年度联邦预算赤字。

不久前，大部分共和党人都坚决反对扩大赤字和公共债务，但分析师表示他们提出的这一税改计划将极大地扩张赤字和债务。

2017年美国政府的税收收入预计达到3.3万亿美元，但财政支出达到4万亿美元，赤字7,000亿美元。之前年度的赤字已经累积起20万亿美元的公共债务。

独立分析师表示，税改计划最初将小幅提振美国经济，但积极影响将很快被联邦债务负担增加所盖过。

*房屋抵押贷款者*

该议案将保留现有购房贷款的抵押贷款利息扣减。不过新购房抵押贷款适用利息扣减的贷款限额将下调一半至50万美元，这将打击购房成本偏高地区的借款人。

该计划还会让标准扣除额(standard deduction)增长一倍左右。标准扣除额可确定符合扣除项目的资格。标准扣除额增长一倍，意味着符合资格的民众更少，扣除的抵押贷款利息也更低。

全美住宅建筑商协会(NAHB)已宣布其反对共和党的计划，并提议为抵押贷款利息设立非列举税收抵免。

该议案还会将州和地方地产税扣除额限制在10,000美元，同时废除地州及地方收入和销售税扣除。这会让纽约、新泽西及加利福尼亚等高成本州受到伤害。

*债务依赖型企业*

共和党的该议案会对利息费用高达应税收入30%的企业纳税扣除实施新的限制，此举会令不容易获得股权资本因而依赖债务融资的企业受到冲击。

平均总收入为2,500万美元或者更低的企业，以及某些公用事业企业和“不动产交易”，不受该规定影响。

企业已组建了一个名为BUILD Coalition的团体，来反对这项条款。成员包括私募股权公司、农户、抵押贷款银行家、房地产投资信托的游说团体，以及赌场和设备租赁团体。(完)