图表新闻：FANG股香里说丰年 四大科技巨头硕果累累

路透伦敦12月21日 - 全球科技股跳涨40%、新兴市场跳升近三分之一、以及重要大宗商品录得双位数百分比涨幅，给了许多投资人自雷曼兄弟破产后2009年市况反弹以来最为丰收的一年。

除了比特币和其他加密货币涨幅高达1,500%之外，回报最高的分别是由facebook、亚马逊、Netfix和谷歌四大网络天王组成的FANG股、工业金属和东欧货币；与此同时，美元指数则录得2003年以来表现最差的一年。

由于欧洲央行转向退出刺激的大门，欧元兑美元EUR=上涨13%，新兴市场也是连续两年钵满盆盈。

这使欧元的卫星货币--捷克克朗高居2017年汇率排行榜的榜首。克朗最初是在捷克央行取消克朗兑欧元上限时获得提振的，而后又在经济强劲成长和两次升息的推动下飙涨近19%。

“今年的投资环境非常好”，安本标准投资管理(Aberdeen Standard Investments)的Kevin Daly表示。“全球经济加速成长、中国方面的消息总体不错，特朗普给风险偏好带来的阻碍也不像之前预期的那么大。

2017年全球市场：reut.rs/2BwGK95

这一切都推动了MSCI明晟全球市场指数劲升20%。该全球指数受美国道琼工业指数.DJI等股指的扶助，无一月线下滑。道琼工业指数今年大约70次创出纪录收盘高位。

新兴市场和美股互联网四大天王(FANG)--Facebook、亚马逊(Amazon)、Netflix和谷歌(Google)涨幅尤其引人瞩目。

Facebook (FB.O)窜升54%，Netflix (NFLX.O)劲扬53%，苹果(AAPL.O)跳涨51%，谷歌 (GOOGL.O)大涨35%。这不仅反映全球醉心于科技股，还表明便宜资金充斥市场。

MSCI明晟新兴市场股指也上涨31%。中国目前在该股指的权重占到25%。

中国股市本身劲升48%，涨幅仅次于波兰的49.5%。尽管笼罩在朝鲜核疑虑下，FANG股票的刺激提振韩国股市走高44%；与此同时，前沿市场亦有27%涨幅。

“今年市场的成功在很大程度上与美元疲软有关，因其为投资者创造了能够在新兴市场尽情发挥的环境，”荷兰银行投资总监Didier Duret表示。

2017年新兴市场表现：reut.rs/2ByYC2Q

**英镑反弹**

再看发达市场，英国可能陷入复杂的脱欧谈判和更加复杂的国内权力斗争，但英镑几乎收复了去年脱欧公投后16%跌幅的一半。

不过英镑兑欧元今年又下跌了3.7%，脱欧公投后累计下跌逾17%。

日经指数.N225最后几个月上涨11%，经美元汇率调整后全年涨幅超过23%，较美股标准普尔500指数.SPX涨幅高1个百分点。

债市方面，德国公债和意大利BTP固息债券分别为投资者创造了13%和16%的回报，新兴市场本币债券为14.2%，而美国公债几乎为零。

在下跌方面，美元并不孤单。受卡塔尔与沙特紧张关系升温影响，卡塔尔股市挫跌近14%。土耳其里拉TRY=也因通胀率上升和政治阴谋而遭遇重创。

委内瑞拉债券曾是近年来的明星债券之一，却因该国濒临违约而受压。

但大宗商品却是另一番景象，可谓是大丰收的一年。

与中国情势息息相关的铜上涨逾25%，油价跳涨逾13%，避险资产黄金创下2011年以来最佳年度表现，钯金更是飙涨逾50%。

“以如此高调收官，使得明年具有相当的挑战，”荷兰银行首席投资官Duret称。“我们应当相当谨慎地步入2018年。”

2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

(完)