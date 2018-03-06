独家：菲亚特克莱斯勒拟剥离Magneti Marelli 不进行筹资--消息

路透伦敦/法兰克福/米兰3月5日 - 四位熟知情况的消息人士表示，菲亚特克莱斯勒汽车(FCA)(FCHA.MI)正打算藉由在米兰上市，把汽车零件事业Magneti Marelli剥离给股东。该上市案将不会发行新股进行筹资。

消息人士称，根据协议，FCA的投资者将可依其现有的FCA持股照比例得到Magneti Marelli股权。该协议旨在给予Magneti Marelli更多的自由，包括在未来筹资。

其中三位消息人士称，交易顾问起初考虑让已有99年历史的Magneti Marelli进行首次公开发行(IPO) ，筹措现金以降低FCA的债务，但FCA的主要股东—Agnelli家族则因行业估值过低而打退堂鼓，并且也不希望其在Magneti Marelli的股权遭到稀释。

“现阶段并不值得走IPO路线”，其中一位人士说。“除了削减FCA的债务外，并不会给FCA股东带来任何立即的好处。”

消息人士表示，FCA执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)在6月1日公布新的战略计划时，可能会宣布该举措。

消息人士表示，高盛和摩根大通，以及美国Sullivan & Cromwell和意大利Legance两家律所，将负责Magneti Marelli的剥离工作。

分析师表示，该项事业的估值可能在36-50亿欧元之间(44-62亿美元)。

但他们认为，相比于德国Hella(HLE.DE)和法国Faurecia(EPED.PA)及法雷奥(VLOF.PA)等同业，Magneti Marelli会有折价。

Agnellis家族通过其控股公司Exor(EXOR.MI)，持有29%的FCA股份。

FCA、高盛、摩根大通和Legance不予置评，无法立即联系到Sullivan & Cromwell置评。

消息人士称，FCA目前为止避免试探该业务的潜在买家，因其不希望今年计划的分拆行动节外生枝。

但其中一位消息人士称，分拆可能会遇到一些阻力，因一些持有FCA股票的投资基金或许不愿持有Magneti Marelli股票。

这位消息人士并称，部分基金可能受制于投资指引，只准投资FCA这类全球性企业，而不能投资中等规模的意大利供应商。

消息人士还表示，分拆后FCA将侧重于为Comau寻找一个新所有者，但希望维持对Teksid的完全控制。

其中一位消息人士称，FCA还没有为Comau任命顾问。Comau在全球拥有15家制造厂和35个运营中心，已吸引了中国乃至亚洲买家的兴趣。(完)