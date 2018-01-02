特写：2017年香港联贷规模创纪录高位 较上年增长近10%

路透1月2日 - 2017年香港银团贷款规模超过亚太区(除日本)其他所有市场，共计从217桩交易中录得创纪录的1,163.4亿美元，较上年的1,060亿美元增长9.75%。

资料图片：2016年1月，美元和港元纸币。REUTERS/Jason Lee

事件驱动型融资曾在2016年联贷市场起到举足轻重作用，但到2017年暴跌43.15%至139.2亿美元，因亚洲整体并购活动较上年下滑。

不过，香港还是从一连串支持杠杆收购的大型融资活动中受益，吸引了众多银行业者参与，显示出在区域整体贷款活动匮乏背景下，银行业者对于优质资产以及收益率的如饥似渴。

中国控制资本外流抑制了境外并购活动，这是导致区域贷款活动放缓的主要因素之一。

“2017年，我们看到香港企业中有一些事件驱动型融资活动，这在一定程度上弥补了中国境外并购融资下滑造成的缺口，”瑞士信贷亚太融资团队北亚区主管Lewis Wong称。

香港最大的事件驱动型贷款，当属支持当时香港上市鞋类零售商百丽国际私有化的280亿港元(36亿美元)定期贷款。美银美林担任独家承销商以及贷款的初始簿记行，截至7月联贷结案时，该贷款交易又吸引另外10家银行加入，其中七家为中资银行。

另一宗大受银行业者欢迎的LBO贷款案，是投资基金公司I Squared Capital的71.37亿港元五年期贷款，用于收购香港首富李嘉诚麾下固网电讯业务--和记环球电讯(HGC)。法国农业信贷银行、瑞士信贷和德意志银行为本贷款案的高级牵头行兼簿记行，贷款于10月完成，并获得其他29家银行的热烈响应。

年内稍早，另一笔LBO融资于1月成功完成，用于支持私募股权公司Permira收购商务、企业和投资者服务提供商卓佳(Tricor)。总计20家银行参与本次28亿港元优先贷款，另一家私募股权公司Partners Group则提供高至7,500万美元的夹层贷款。

与此同时，中资科技公司继续撑起香港市场贷款规模，因香港是中国企业的主要海外融资中心。阿里巴巴集团及旗下蚂蚁金服，腾讯和京东趁流动性充裕之机共计融资143亿美元，而尽管回报不丰，这些交易仍然很受欢迎。

中国电商巨头阿里巴巴5月初完成一笔规模51.5亿美元的五年期、到期一次性偿还贷款，综合收益略高于100个基点，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码95个基点。在此之前，科技巨头腾讯控股3月时将五年期到期一次性偿还的贷款规模增加逾一倍，至46.5亿美元，贷款的最高综合收益为115个基点，利率与阿里巴巴贷款相同。

蚂蚁金服也在5月时把到期一次性偿还贷款案的目标金额从30亿美元提高到35亿美元，此前把对美国电子支付公司速汇金的收购报价提高了逾三分之一。12月时，中国第二大电子商务业者京东将首笔五年期贷款目标规模从原定的5亿美元增加一倍，至10亿美元，此前在一般银团阶段吸引到19家银行承贷。

年关临近之际，香港中环中心以创纪录的52亿美元的天价出售案，具中资色彩的买方打算进行超大规模贷款。

中国国储及其他股东目前正筹组高达361.8亿港元(46.4亿美元)的贷款，其中包括亚洲最大一笔夹层贷款，用于支持以402亿港元收购73层楼的中环中心。

若这笔融资成功筹措，将使香港2018年贷款交易量大增，让香港有一个强势的开局。中国地产开发商2017年在香港相当活跃，预料未来一年也将如此。

所有人都将关注中国海航集团，该集团2018年将有连串贷款到期。这家经营范围从航空到地产的综合性企业，已经要求银行将35亿港元的贷款展延至2月，其结果对于接下来几个月将到期的其他贷款至为重要。1月13日将有一笔25亿港元贷款到期、2月20日到期的则是26亿港元贷款、另外6月2日还有一笔22.2亿港元俱乐部贷款到期。

银行业者也将从中国的一带一路计划中寻求新商机，这可能是2018年贷款成长的主要动能之一。瑞士信贷的Lewis Wong指出，中国的建筑及运输业者对于筹措海外融资用于一带一路国家项目展露出兴致。

“尽管这些交易中可能有部分会以小额双边融资的架构进行，但仍可能出现规模较大的银团贷款。这类银团贷款通常会取得国有机构银行或者是信用保险业者的保证，因此银行承担的是类似主权国家等级的风险，这对于贷款银行及发行人而言是双赢模式，”他称。(完)