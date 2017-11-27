特写：北京安全大清查推升房租扶摇直上 城市管理如何不再简单粗放？

路透北京11月27日 - 缘起于11月18日晚上的北京市大兴区西红门镇新建二村发生重大火灾事故，中国首都北京眼下正在开展安全隐患大排查大清理大整治专项行动。这让诸多工作生活在北京城中村的人猝不及防地被限令在短期内搬家，也推升了北京房租扶摇直上。

2017年1月10日，北京市区的住宅区和写字楼。REUTERS/Jason Lee

从事防盗门安装的朱先生就是这诸多无奈人群中的一员，原本在四环以内的一个大院内租的库房和生活居住地被限令在本月底前搬离，否则后果自负。

“这几天到处看房，通过中介和网上找，已经把北京及周边走遍了，要找一个600多米的库房，同时还要找到适合工人居住的地方真是不容易啊，看来北京快待不下去了。”一向乐观的朱先生在谈到找房一事时愁容满面。

据其介绍，前一日在马驹桥附近看到一处库房连带住房的房子，虽然并不满意但迫于时间紧的压力，准备第二日去签约，没想到去了后房东说已经加价租出去了。

同样位于北京西南四环一个因时间久远且管理设施落后的居民小区，原本空置很久的房屋近期也成为抢手的香饽饽，房东在原来的租金上直接加价500元人民币甚至更多，也很快被租房者抢租。

此外，涉及仓储物流，甚至一些临街小店等都不乏贴着因整治行动导致经营受影响的通知。北京多家快递点停止揽件，包括快递仓库甚至快递员宿舍都因被认定是违建而被要求腾空并另寻住处。韵达，中通等快递公司纷纷表示，不接受发往北京的快递。

而这仅仅是北京近期安全隐患大排查大清理大整治专项行动波及面的一个缩影。

11月18日晚，北京市大兴区西红门镇新建二村发生重大火灾事故，造成19人死亡，8人受伤。火灾发生后，北京随即展开安全隐患大排查大清理大整治专项行动。

不可否认，相较一周前夺去19个人的生命，8人受伤的火灾导致的惨痛教训，北京此次的大整治行动无疑是必要的。而火灾的发生也为中国诸多其它的城市敲响整治安全隐患的警钟。

只是这种“一出事后就全面清查整治”的城市管理方式显得过于简单粗暴，网上甚至传言此次专项行动是在驱赶“低端人口”；而助推的房租价格也难免为中国正在严控的房地产调控作了另一种注解。

针对网上传言此次专项行动是在驱赶“低端人口”一说，北京市安全生产委员会相关负责人表示，“这是不负责任、毫无根据的。”

据介绍，专项行动主要是排查、清理、整治各项安全隐患，特别是火灾隐患，重点是“三合一”“多合一”等重大消防隐患。这类建筑和工业大院把仓储、生产、人员居住等功能混为一体，人员密集，安全隐患突出，一旦发生火情极易导致重大人员伤亡。

该负责人表示，这次排查并非针对特定区域，而是全市行动、全面排查。“我们针对的，是存在安全隐患的违法建设和违法经营，是一些经营者只顾私利无视安全法规、无视员工和租户安全的违法行为。一些外来人口选择了在这些场所工作和居住，但他们并不了解身处的危险。政府有责任采取必要的措施制止违法经营，消除严重安全隐患。”

据统计，一周以来，北京通过逐镇街、逐村院、逐企业进行了地毯式排查，先后完成了两轮底数摸排。第一轮截至21日，仅消防系统就列出了9,497件隐患场所清单。截至目前，完成了第二轮摸排，累计排查上账的安全隐患多达25,395处。

该负责人重申，对北京这样的超大型城市，城市的安全治理是一项长期任务。清除现有大量存在的安全隐患还要打“持久战”。（完）