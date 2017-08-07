特写：中国企业境外贷款面临担保登记程序延误风险

路透8月7日 - 中国当局持续加强管制海外借款及资本外流之际，中国企业向外管局备案登记境外贷款担保的进度延误，令银行贷款业务人士忧心忡忡。

北京汽车集团一笔2.65亿欧元(3.14亿美元)境外贷款未能及时完成向监管机构备案登记后，北汽上周被迫第二度要求银团豁免违约。

北汽的案例令外界担心，其他中国企业可能也会在跨境担保方面遭遇问题。这些跨境担保让这些企业在国内的母公司或创造营收的子公司能够偿付海外贷款。

“我们正在合作的一些客户告诉我们，他们没有把握及时完成外管局备案登记，因为现在变得更困难了，”香港一银行人士称。

上述贷款的担保人为北京汽车，借款人为北汽全资境外融资子公司Maikun Investment，贷款用于一般企业用途。

这笔贷款2月时最初是2.9亿美元五年期贷款，由牵头行兼簿记行(MLAB)渣打银行预付，并在2月稍晚展开一般分销。但是在接近结案时，北汽决定改为欧元贷款，以降低融资成本。

与美元计价贷款一样，这笔规模为2.65亿欧元的融资也获得了其他贷款机构的热烈回应。不过，在最后一刻将美元贷款改为欧元贷款，导致在外管局备案登记变得复杂。外管局负责监管跨境资本流动。

由于未能像贷款协议要求的那样，在这笔境外贷款签署后的45日内完成跨境担保备案登记，北汽起初在7月4日向银行发出了豁免请求，寻求将完成外管局备案登记的最后期限延长至7月26日。

但到7月19日，这一豁免申请并未获得大多数贷款机构的允许，北汽于是在上周发出了另一项申请，请求将完成外管局备案登记的最后期限延长至8月31日。银行需在8月25日之前对北汽的这一请求做出回应。

**监管障碍**

中国企业的境外贷款通常采用境内母公司或创造营收实体的担保、维好协议或同意协助书的结构。

多数贷款机构青睐直接担保，因为这能降低贷款风险，但这种结构的贷款需要在外管局备案登记。而采用维好协议或同意协助书结构的境外贷款无需外管局登记。

尽管是这样的结构，但监管部门可以阻止任何为偿债而流出中国的资本。

一些贷款要求在提用资金前，担保人需在中国国家外汇管理局登记，其他则可以在贷款比较紧急的情况下后完成登记程序。

中国智能手机企业小米科技7月26日签订了10亿美元三年期贷款，该公司需在15天内完成外管局登记。贷款上周三被提取。借款方为小米香港，该公司境内实体小米和小米通讯技术为担保方。

消息人士称，5月起，外管局对于其认为依赖国内资金作为偿付主要来源的境外贷款收严担保登记。

“政府几年前曾说过，海外债应该主要依赖海外的偿付资金来源，但过去的执行从来没有这么严格，”其中一名消息人士称。

为弥补这项不确定性，新筹办的境外贷款有可能会纳入一些定价机制，万一中国企业无法及时向外管局完成担保登记，则利率加码幅度将调升。

相反地，一旦担保登记完成，定价则有可能调降，就像民生金融租赁4月的3.35亿美元三年期期末一次性偿还贷款。根据协议，一旦民生金融租赁完成向外管局登记贷款担保，利率将由伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码160个基点降至加码150个基点。

民生金融租赁为这项贷款的担保人，借款人为民生金融租赁的全资子公司--民生香港国际租赁有限公司。(完)