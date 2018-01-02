特写：尽管并购融资畅旺 中国2017年银团贷款创五年低位

路透1月2日 - 尽管并购融资活动相对强劲，但在国内经济放缓下，中国2017年银团贷款规模仍骤降至五年低位。

资料图片：2016年1月，美元和人民币纸币。REUTERS/Jason Lee

2017年银团放款金额连续第二年下降，较2016年锐减25%至1,010亿美元。降幅更甚于2016年的下降9.1%。而2017年交易件数也降至362件，2016年为486件。

尽管如此，在日本外亚太贷款市场当中，中国仍占相当大的比重，高达23%。

根据汤森路透数据，中国2017年事件驱动(event-driven)融资额较上年激增28.5%，至183.7亿美元。

中国主权财富基金--中投公司为收购欧洲仓储物流企业Logicor，而寻求68亿欧元(79亿美元)贷款，为中国2017年最大一笔并购贷款。中投斥资122.5亿欧元，自黑石手中买下Logicor。

尽管北京方面加强控制资本外流和对外投资自2016年下半年开始产生影响，但2017年并购融资活动仍然比上一年强劲。

“交易需要更长的时间才能完成，不仅因为国内政策收紧，还因为一些国家的国家安全担忧和保护核心技术的战略，这些因素给中国收购方造成了障碍，”一家中资银行驻北京的资深人士表示。

**一带一路**

银行家们预计明年跨境并购活动将有所回暖，在过去几个月外汇储备上升的支持下中国货币走向稳定，他们预计中国决策者2018年将会放宽资本管控。

此外，中国国家主席习近平在5月的峰会上承诺投资1,240亿美元以实现“一带一路”愿景，可能会创造更多的放贷机会。

8月，除了高科技、尖端制造、研发中心和油气项目外，北京当局将一带一路相关项目也列为中资企业海外可投资的领域。但房地产、酒店、电影院线、娱乐及体育俱乐部等领域的境外投资将受到限制。

2017年8月中旬时，中资企业在一带一路沿线国家的并购交易规模已达330亿美元，超过2016年全年的310亿美元。

**陷入困境的借款人**

不利的一面是，银行人士担心，经济放缓背景下，北京当局降低金融风险的努力，会令贷款数量在2018年进一步下滑。据国际清算银行(BIS)估计，中国债务水平是经济规模的1.6倍，高于全球标准。

此外，整个2017年贷款市场上中国企业债务违约情况频现。3月，中国垂直生产乳业公司--辉山乳业股价出现跳崖式暴跌，让贷款人颇感意外。在此之前，辉山乳业曾遭沽空机构Muddy Waters发表报告狙击。

处于困境的辉山乳业为重组总额至少57.6亿美元的债务而苦苦努力之际，全球最大铝生产企业中国宏桥集团和电子商务平台科通芯城的违约消息，令考虑借钱给中国大陆企业的银行家们更加绷紧了神经。

9月底地产巨擘大连万达集团债信评级被下调，触发强制性提前还款条款，该集团在11月底时偿付了四笔海外贷款，并打算分两次最晚在2018年5月偿还余下部分。

12月另一家名头颇响的借款企业--海航集团不得不推迟偿还两笔总计40亿元人民币(6.05亿美元)贷款，此前该集团已于11月底部分偿还35亿港元(4.49亿美元)贷款并将余下部分展期三个月。

海航集团还有三笔过桥贷款，总计73.2亿港元，将分别于1月、2月和6月到期。(完)