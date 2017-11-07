特写：建设美丽中国 浙江仙居探寻的绿色模式能否成为县域发展样板？

路透上海11月7日 - 一台看似不起眼、大小与手机屏幕差不多的可视喉镜，市场售价可达四五万元人民币。以生产可视喉镜为主导产品的浙江优亿医疗器械有限公司，七年前从传统医药产业转向医疗器械行业，让董事长王卫东没想到的是，在公司率先实现产品完全绿色化之后，年产值居然能以50%的速度增长。

这家位于浙江省仙居县的高科技医疗器械企业的蜕变，是顶住压力发展绿色经济结出的硕果，在中共十九大已明确中国未来五年将更注重经济增长质量向绿色GDP迈步之际，可以预见还会有更多这样的蜕变故事上演。

医药产业曾是这个浙江东部小县城的支柱产业，两家药企仙琚制药(002332.SZ)、司太立(603520.SS)已先后成功上市，但制药业的高污染高排放对生态资源造成的损耗同样不小。如何淘汰落后产能，实现支柱产业向绿色发展转型升级，是曾经位于浙江省26个加快发展县末位的仙居县面临的第一道难题。

“医药在仙居是地方特色的块状经济，2014年开始政府采取了最严厉的倒逼措施，包括关停了大部分低小散企业及老产区整体搬迁，导致既得利益受损，有一股对抗的力量，但都扛下来了。”仙居县委书记林虹对路透表示，“不停搬迁的同时，我就想能从损失中争取一些什么回来？从做药，拉长产业链到做医疗器械，这个可以共享原来的销售渠道。”

林虹坦言，坚持绿色发展也确实给仙居带来过阵痛，医药产业转型中增长放慢也对该县GDP增速以及财政收入带来一定的负面影响。但拉长一段时间段去看，阵痛非常值得去经受，明年后再看医药产业升级后创造的效应，带来的可能是井喷式利润增长，“一定要沉得住气，先蹲一蹲，适当时候再起跳”。

据介绍，目前仙居县保留下来的医药企业只有26家，计划整体搬迁到经济开发区的医药园区，产品由原来的原料药中间体向制剂成药升级，向现代医药、生物医药转型。

同时，大力培育“高亩产、高技术、高附加值”的高端医疗器械产业也正在成型，现已经有18家企业入驻园区，发明专利近100项。到“十三五”末，产业园将集聚医疗器械生产企业50家以上，实现年销售收入30亿元以上。

中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民在解读十九大报告时表示，在现代化阶段，要通过质量、效率和动力“三个变革”实现经济增长、不提GDP翻番目标，有利于贯彻落实新发展理念，推进党和国家事业全面发展。他指出，十八大以来中国就不再追求高速增长，中国经济进入新常态的特征就是经济增速换档，经济增长目标一直在调降，十九大以后，经济发展思路要进一步完善，更追求经济增长质量。

**寻找经济和生态平衡的最佳模式**

要绿色，也要发展。如何把“青山绿水”的坚持变为“金山银山”的效益，寻找经济和生态平衡的最佳模式，显然，仙居遇到的难题也是很多县域发展存在的共性问题。

仙居县坚持生态立县的发展战略，在推动医药企业向绿色化生产转型的同时，更加坚定了向生态优势要经济效益的目标。林虹指出，在制造业发达的浙江省，生态资源是非常宝贵的资源，仙居过去并没有粗放式大力发展经济，但恰恰是这样，保留住了青山绿水，生态环境正是仙居最大的优势和资源。

“基于交通越来越好的条件，我们反复分析有什么可以去赶超人家。仙居的发展策略一定是先拉长板，再吸引别人来一起补短板。把长板拉到引人注目，补短板需要的资源包括资金、人才和政策资源就都会吸引聚集过来。这是最初的战略性选择。”林虹说。

自2015年被列入浙江省首个县域绿色化发展改革试点县，仙居以洪荒之力发展绿色经济成效显着。作为全国首批国家公园试点、国家级生态县、中国百佳深呼吸小城、“美丽中国”十佳旅游县，仙居这两年收获的标签都有着鲜明的绿色发展底色，并在全国率先实现城乡空气质量(PM2.5)监测系统全覆盖。

从数据转型看成效，近年来积极培育的大健康、大旅游、大文化等三大百亿产业，推动产业向绿色、高端发展，2016年绿色产业增加值占到全县GDP的82%，增速高于GDP三个百分点，制造业落后产能缩减了30%，高新技术产业增加值占工业增加值比重达55.7%。

此外，在浙江省对26个加快发展县考核中，仙居连续两年获得第一名，2016年的GDP、财政总收入和地方财政收入三项主要指标，实现了向前移位的历史性突破。

“过去绿色发展曾带来过阵痛，现在尝到的就是绿色化发展带来的甜头...今年明显感觉到虽然GDP增幅只有6.5%-7%左右，但新产业的数据欣欣向荣。”林虹说。

绿色发展成果的可持续性需要机制的保障。为此，仙居在全国率先发布《县域绿色化发展指标和评价体系》，制定由绿色经济、绿色社会、绿色环境、绿色机制四类指标构成的县域绿色化发展指标体系；并编制了自然资源资产负债表，为探索建立领导干部自然资源资产离任审计，建立集资源消耗、环境损害、生态效益等一体的社会经济发展综合评价体系提供了“仙居经验”。

在十九大报告明确提出必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，要求加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，改革生态环境监管体制的当下，仙居发展绿色经济的种种或为全国诸多县域发展提供了样本。

华融证券首席经济学家伍戈日前在一论坛上就表示，环境与经济从来都不是对立的，所以才有环境经济学。但是为什么经济学家要算清环保成本这笔帐？因为一旦经济下行，政策有可能180度掉头。所以把这个帐算清楚，说明经济虽然下行但是就业没有问题，而且每个人还能呼吸到更好的空气。要提前让大家知晓这些情况，避免因为被动式的、不透明式的、突发式的事情而措手不及。(完)