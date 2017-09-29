特写：企业并购降温 大中华地区1-9月联贷同比萎缩28%

路透9月29日 - 大中华地区银团贷款市场持续受到中国海外并购脚步放缓影响，2017年头三季联贷金额下滑至1,714.6亿美元，较上年同期的2,378.6亿美元大减28%。

中国的并购融资活动平淡，导致中国联贷市场下滑幅度在亚洲主要国家之中居前。今年1-9月中国企业的并购联贷金额同比减少44.1%，至59.2亿美元，去年同期为105.9亿美元。另外今年1-9月中国市场联贷金额下滑至766.2亿美元，较上年同期的1,200亿美元减少36.15%。

在几宗最大规模联贷案中，中国投资有限责任公司(简称：中投)寻求融资68亿欧元(79亿美元)，以资助其收购欧洲仓储物流企业Logicor，这是该主权财富基金在联贷市场的首秀。中国银行和中国建设银行联合承贷该笔贷款。

受到中国并购活动降温影响，香港市场表现好坏参半。2017年1-9月联贷金额同比下滑7.8%，至762亿美元，去年同期为826.3亿美元。

不过，香港还是从几桩备受瞩目的杠杆收购案以及金融机构的一系列贷款中受益。

支持私有化鞋类零售商百丽国际的280亿港元(36亿美元)定期贷款在7月完成，得到了中资银行的强力支持。另一笔支持收购和记环球电讯的9亿美元等值杠杆收购贷款，也受到银行业者热捧，贷款交易预计10月份完成。

国泰君安(香港)有限公司、新鸿基金融有限公司和利星行信贷等金融机构借款人的贷款活动均得到银行业者热烈回应。

“非银行金融机构融资是第三季的主要题材，”瑞士信贷旗下APAC Financing Group北亚区主管Lewis Wong称，“近来券商、租赁公司和资产管理公司对资本的需求越来越大，我们预计第四季会有更多金融机构贷款活动。”

中国华融资产管理股份有限公司旗下的两家公司正在市场寻求三笔离岸贷款，规模7.39亿美元。在此之前，中国华融旗下的另外三家公司进行了规模总计为13.7亿美元的融资。

澳门是大中华区表现最差的地区，在9月30日止的九个月，交易规模锐减80%至20.4亿美元，2016年同期的交易规模为102.5亿美元。

今年前三季，海峡对岸台湾的交易规模也大减33.77%至165.9亿美元，上年同期则为250.5亿美元。

交易减少对顶级借款人而言是好消息，因他们的融资在本地市场获得不错的响应。LCD制造商友达光电在7月签署了230亿台币(7.63亿美元)贷款，获得21家银行的热烈响应。同月，台湾亚东石化股份有限公司吸引到14家银行，参与其168亿台币的再融资案。

一些外国借贷户向台湾银行业寻求融资，提供参贷行赚取费用的机会，台湾银行业者也展现建立曝险的意愿。

“整体而言，第三季案件数量非常少，在经济成长疲软之际，资本支出融资活动有限，”中国信托商业银行企业金融部门主管Phoebe Li指出。“好消息是我们从扩大海外放贷得到了一定程度的弥补。”

第四季联贷案数量料将上升，因数起超大型联贷案已展开。例如全球最大芯片(晶片)封测大厂日月光寻求最高1,000亿台币贷款，为拟议合并矽品科技的交易提供融资。(完)