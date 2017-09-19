（更正）分析：美联储缩表在即 未来借入债券恐日益艰难

（更正：因译文有误，内文第11段改为“还可能造成未按时结算的贷款数量上升”，非“还可能造成贷款数量上升，该问题没有及时得到解决”）

路透9月18日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)希望在对市场影响尽量小的情况下，逐步缩小庞大的资产负债表，但即便是缓慢减持，也可能加剧债市一个关键部分的压力。

美联储缩表可能使银行和投资者更难在回购协议市场借入某些公债券种，导致押注升息或防范升息损失的难度和成本都上升。

外界普遍预期美联储周三会议会宣布，将开始缩减4.5万亿美元的资产负债表，开始时间可能在今年。

银行和投资者从联储庞大的债券储备中受益，特别是可以找到比较稀缺的特殊券种，但联储很快就会没有多少债券可以借出了。

“回购市场将不会有供应缓冲，”RBC资本市场美国利率策略主管Michael Cloherty称。

美联储持有2.4万亿(兆)美元的美国公债，并通过逆回购协议借出以换取隔夜贷款。

这些贷款每日总规模通常在1,000亿至2,000亿美元之间，月末及年末的需求更高一些。该操作帮助美联储为利率设置底限，并向需求较高的银行及投资者提供美国公债。

美联储还通过证券借款工具将公债出借给交易商，银行可要求获得对冲基金等客户需求较高的特定期号债券。

这一操作每天贷款规模在200亿至300亿美元之间。有些时候对特定期号债券的需求甚至会超过美联储实际持有的规模。

美联储削减持债规模，可能会导致投资者更难以获得需求量大的债券，并降低融资市场的流动性，引发更大的市场波动，并推高做空美国公债的成本。

美联储的缩减举措还可能造成未按时结算的贷款数量上升，此一问题过去曾让纽约联储等监管机构感到担忧。

“这是一个市场运作问题，”位于康乃狄克州斯坦福德的NatWest Markets利率策略师Blake Gwinn称。“这最终会使得人们不太可能做空某种证券。”

市场已在苦苦应对指标10年期公债稀缺的情况。由于美国财政部的标债时间安排，很难借到该债券。

财政部每三个月标售一次新债，新债初始标售过后的两个月期间每个月又会续发一次，因此随着每次标售的进行，可获得的债券规模逐渐增加。

由于投资者大量投资新债，第一个月的供应量通常不足以满足想为空仓借到债券的投资者的需求。

9月除一天外，美联储每天都借出了持有的全部指标10年期公债。

纽约联储的数据显示，有许多天，这些债券的借入需求要比美联储能够供应的规模高出几十亿美元。

虽然美联储最初将仅会小幅调整债券到期再投资政策，但减少购买可能逐渐加剧这种不平衡。

当某个市场参与者未能按照协定向另一个参与者交割债券，交易即告失败；失败交易的规模本月增加。根据Depository Trust & Clearing Corp的数据，9月5日失败交易的规模达到1,530亿美元，为12月12日以来最高。

并且，如果随着美联储削减持仓利率升高，美联储撤出刺激的影响可能会被放大。

利率上升能导致更多投资者做空指标公债，来保护自己或押注债市进一步走疲，从而又增加了对本已稀缺的债券的需求。

“我们认为在利率上升的环境下，指标公债的可借出供应不足，将产生更加深远的影响，”加拿大皇家银行的Cloherty称。

其他出借方可能会进入市场，为那些寻求做空美债的参与者带来一些安慰。随着美联储缩减持仓，那些目前没有借出债券的持有人或许会因为更加可观的回报而进入市场。而市场中已经非常活跃的出借方，也会从利率升高中获益。

“对有些人而言，这是一次机会。在借出证券方面将会少一个竞争者，所以理论上你可以收取更高费用，”NatWest的Gwinn称。(完)