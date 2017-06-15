焦点：美联储料将推动以渐进方式缩减债券持仓计划

路透纽约6月14日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三推动其缩减4.5万亿(兆)美元资产负债表计划，针对削减资产擘划出非常渐进的路线，能够让联储最快可能在9月开始这项复杂的进程。

由于一连串通胀数据表现疲弱，使得美联储收紧政策的步伐面临推迟的风险，因此联储此番修改长期“政策正常化”的决定，多少令人感到意外。美联储预计，缩表计划主要通过停止将规模越来越大的到期证券回笼资金再投资来实现，但其规模是华尔街分析师预期的区间低端。

在2007-2009年金融危机与衰退之后，美联储透过三轮旨在刺激美国投资与聘雇的量化宽松购入这些证券。风险在于，全球范围内持有美债持仓最多的美联储开始从市场缩手时，借贷成本可能窜升，不过这样的情况尚未发生。

决策者并未详细说明将于何时展开缩减债券持仓，不过目标是今年稍晚的某个时间点。

“我们可能会相对较早地开始资产负债表正常化，”美联储主席叶伦在华盛顿召开的记者会上称。这番言论推动美国较长期公债收益率(殖利率)自今日稍早低位上扬。

按照目前的情况，美联储会在任何债券到期后填补出现的缺口，以使其资产负债表规模保持在纪录高位。

而根据新计划，美联储最初将停止再投资的到期公债规模每月不超过60亿美元，在12个月内每三个月增加60亿美元，直至达到每月300亿美元。

对于机构债和抵押支持证券(MBS)，最初上限为每月40亿美元，一年内每季度增加40亿美元，直至达到每月200亿美元。

据研究报告，华尔街经济分析师此前一直预计，停止再投资的到期公债规模上限为每月50-150亿美元左右，MBS上限为50-100亿美元，每次增加50-150亿美元。

虽然计划本身看上去偏于温和立场，但美联储在公布时并没有拖泥带水，这一事实则显示出积极姿态。

“看起来似乎是一个偏温和的声明：联储宣布更新再投资的原则，给9月开始缩表留下可能，”道明证券(TD Securities)驻纽约的利率策略师Gennadiy Goldberg说。美联储也有可能选择在10月或12月会议上开始这一进程。

联储的决定公布后，短期美国公债收益率自稍早低点走升，长债收益率也反弹。抵押支持证券(MBS)守住稍早涨幅，投资者认为这项计划较为温和。

计划“十分温和而机械，应该不会对长期美国公债或MBS市场构成问题，”富国基金管理公司首席投资策略师Brian Jacobsen说。“他们拿着QE计划冲进房间，现在正几乎无声无息地退出去。”

叶伦称，最初上限设定在“相对较低的水平”，以防市场收益率大幅上升。在资产负债组合的规模缩减到一个“明显”低于4.5万亿美元的待确定水平之前，这些上限会一直存在。她还称，作出什么样的决定，将部分取决于美联储在缩表过程中了解到的情况。

美联储补充说，虽然管理货币政策的主要工具仍将是短期利率，但如果“经济前景出现严重恶化”，联储也会准备好暂停缩表，甚至重新增加资产规模。

天利投资组合经理Gene Tannuzzo称，美联储可能会因为将来的市场波动而进行调整。

“目前一切看起来都很好，(股市)处于纪录高位，信用利差收窄，波动性较低，”他说。“但倘若情况到2020年都没有出现什么反复，那才叫人震惊呢！”(完)