美联储若由瓦尔许执掌 将脱离当前政策立场--Nomura

路透纽约10月6日 - Nomura Securities International美国利率策略主管George Goncalves周五表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)若由前理事瓦尔许(Kevin Warsh)掌舵，则将脱离循序渐进式升息并削减其4.5万亿(兆)资产负债表的道路。

美联储主席叶伦的任期将于2月初结束，市场认为瓦尔许目前是叶伦继任者的热门人选。

“我们认为若由瓦尔许执掌美联储，将是最吸引眼球的，美联储目前的政策路径将明显改变，”Goncalves在一份研究报告中写道。

Nomura的经济分析师认为，总统特朗普任命瓦尔许为新美联储主席的机率为40%；紧随其后的是现任美联储理事鲍威尔，出任机率为20%。外界认为鲍威尔若当选，可能不会偏离美联储当前政策立场太远。

与此同时，他们还认为叶伦连任的机率为20%，白宫国家经济委员会主任柯恩或其他候选人当选的机率各为10%。

瓦尔许与叶伦的分歧之一在于，如果股市从纪录高位进行修正，他不太可能“那样动摇”。据Goncalves称，相比之下叶伦及其前任贝南克都对金融环境的变动较为敏感。

他称，若瓦尔许执掌美联储，那么联储将有可能以更快的步伐缩表，尤其是缩减抵押支持证券(MBS)的持有规模。

另外，Goncalves称，未来瓦尔许再次通过量化宽松(QE)来扩张美联储资产负债表的可能性也更小；部分交易人士猜测，瓦尔许2011年辞职是对美联储第二轮购债行动的抗议。

即便如此，债市的长期风险溢价不会有很大幅度的下降，因为瓦尔许不太倾向于实行量宽来对抗经济衰退或金融危机。

“若瓦尔许上任，这方面的价格应会下降，并且导致期限溢价升高，因为实施更多量宽措施的阻力将加大，”Goncalves说道。(完)