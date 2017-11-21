美联储主席叶伦将在鲍威尔宣誓就任下任FED主席后辞去理事职务

路透华盛顿11月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周一称，一旦美联储下任主席提名人鲍威尔获确认及宣誓就职后，她将辞去美联储理事职务。

2017年10月14日，美国华盛顿，美联储主席叶伦出席国际货币基金组织（IMF）及世界银行年会。REUTERS/Yuri Gripas

美联储公布了叶伦致总统特朗普的信函，现年71岁的叶伦在信中誓言“将竭尽全力确保平稳交接”给鲍威尔。

鲍威尔也是美联储的七名理事之一，他必须获得参议院确认其提名，才能出任美联储新主席。下周他将在参议院金融委员会参加提名确认听证会，但没有安排将对他的任命进行表决。

预计鲍威尔将在明年2月叶伦的四年任期届满时接任美联储主席。

叶伦凭借助力经济站稳脚跟，并引导货币政策脱离2007-2009年衰退和金融危机后的救火模式而广受赞誉，她本可以继续担任美联储理事至2024年。

然而，出于对继任者明确领导地位的一种礼貌，离任的美联储主席同时还会辞去理事职位，这已经成了一种惯例。美联储理事任期为14年。

叶伦在致特朗普的信函中表示，她对“经济形势自危机以来大有改观感到欣慰”，并指出过去大约八年期间净增加就业岗位1,700万。叶伦曾担任美联储副主席，在2014年出任美联储主席。

叶伦在信中写道，“从大多数指标看”，经济“接近实现美联储的就业最大化和物价稳定的法定目标”。

叶伦离开美联储理事会，意味着又有一个需要填补的空缺，这让特朗普有了更多的重塑美联储的空间。

如果特朗普选择这么做，则能对理事会七位潜在成员中的五位进行任命，填补其他四个空缺职位。迄今为止，特朗普只任命夸尔斯(Randal Quarles)担任美联储金融监管副主席。(完)