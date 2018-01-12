焦点：纽约联储总裁杜德利抨击减税在长期内将损及经济

路透纽约1月11日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)最具影响力的官员之一--纽约联邦储备银行总裁杜德利周四对美国总统特朗普的减税法案逐点提出批评，警告称该法案可能导致美国走上不可持续的财政路径，且未来将危及经济稳定。

2016年11月20日，美国纽约，假日购物季来临，第五大道人来人往。REUTERS/Mark Kauzlarich

杜德利表示，削减公司和个人税率的最新举措短期内将带来提振，但在未来的岁月中会令经济更加脆弱。税改法案最终不仅会伤害美国的信誉，而且不大可能带动支出，因公司和富人获益最大。

杜德利仍认为美联储有持续缓步升息的充分理由；他所发表的评论显示，尽管美联储几无抑制财政刺激措施的理由，但联储决策官员将亳不迟疑地批评其实施的时机，以及支持该措施的共和党人所做的经济假设。

“经济具有相当强的前进动能，货币政策仍然宽松，金融状况也不错，且财政政策势将带来提振。然而中长期而言，经济却明显被阴云笼罩，”杜德利在美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)举办的华尔街论坛中表示。杜德利预计将在2018年中卸下纽约联储总裁一职。

他表示，减税方案“将会付出代价。毕竟，世上没有免费的午餐。”

在美国低失业率及经济成长强劲的情况下，这项法案可能仅会带来些微的提振效果，而在未来10年当中料将令赤字暴增1.5万亿美元。

杜德利在美联储货币政策委员会有固定投票权，且是即将卸任的联储主席叶伦的亲密盟友。他表示，频频刷新高位的金融市场似乎不担心“当前的财政路径是难以为继的”。这意谓着民间投资可能会被排挤，或许会令资本支出和潜在产出的好处失色。

他指称，企业和高收入美国民众支出意愿不高，这表明“减税有相当大的部分将会被省下来不支出。“而关于最新州和地方税(SALT)抵扣限制方面，杜德利表示，此法案提高了在某些地区拥有昂贵地产的成本，可能会减少建设工程并压低价格。

“更长期来看，我对经济前景更加谨慎，”杜德利表示。他并称，由于有“过热”风险，对美联储来说，“让经济保持在可持续的道路上，或许变得更有挑战性。”

杜德利重申，他预期今年物价将朝目标回升，并称对经济来说，2018年应该是“很不错的一年”。他把对GDP增长率的预期提高至2.5-2.75%，主要是因为减税之故。(完)