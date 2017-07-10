美联储称美国经济稳步增长 金融系统脆弱性“适度”

路透华盛顿7月7日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周五在给国会的半年度报告中称，美国经济继续创造就业岗位，并稳步增长，投资和消费者信心健康，金融市场风险迹象“适度”。

因股市接近纪录高位，利率和信贷状况仍宽松，报告详细叙述了金融系统和债市是否给八年来的经济扩张带来特别的威胁。

美联储称，目前的结论是“没有”。报告指出，没有证据显示公司债和其它债市出现流动性短缺的状况，也没有证据显示资产价值上升造成任何问题。美联储称，随着新监管规则的实施，公司债市场结构正在发生改变，但以传统标准衡量，适应这种改变并不难。

美联储理事会提交给国会的报告得出的结论是，“美国金融系统的脆弱性仍然存在，但总的来看，脆弱性适度。各类资产的估值压力和评估投资者风险胃纳的几个指标进一步上行，但资产市场的这些发展没有伴随着杠杆率提高。”

资产价值和杠杆均上升，被认为是尤其不利，这表明投资者在借钱投资，一旦标的资产的价格下滑，投资者将无法偿还这些债务。

报告公布后，美债收益率上涨，指标10年期美债收益率接近逾八周高位。美股小升。

报告周五公布后，美联储主席叶伦下周三及周四将前往众参两院负责美联储监督及相关问题的委员会。这份大约60页左右的文件主要是自2月上次报告后对经济与政策进展的评估。

这次报告基本没有太大变化。第一季经济增长环比年率约为1.5%，通胀略见下滑。但消费者信心仍然坚挺，“企业投资已见走升...楼市继续稳步复苏，经济增长也得到近期海外活动强势的支撑。”

劳工部周五称，上月非农就业岗位增加22.2万个，增长幅度大幅提高，工作时间延长，不过平均时薪仅上升0.2%。

然而，在对金融情况的讨论中，美联储也点出一些长期问题。联储指出，生产率成长疲弱的情况，有可能就此成为“新常态”，而且可能是薪资增长疲弱的原因之一。

联储还指出，白人、黑人以及拉丁裔美国人之间失业率落差的情况持续存在。(完)