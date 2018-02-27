美联储理事夸尔斯称美国经济前景有上行风险

路透华盛顿2月26日 - 美联储理事夸尔斯(Randal Quarles)周一表示，美国经济前景有一些上行风险，但是否能达到会影响货币政策的程度，还要看美国经济潜在产能是否也提高。

“近几年来抑制经济增长的部分因素确实可能发生转变，”夸尔斯在为全美商业经济协会(NABE)准备的讲稿中称。

“这可能意味着自然利率提高，美联储某一既定水平的政策利率带来的宽松规模也将随之增加，”他说。

自然利率指的是通胀稳定和充分就业情况下的借款成本水平。评估长期利率是美联储决策者预测利率最终应该要升至多高的关键。

在这场基调相对乐观的演说中，夸尔斯说他对经济感到乐观，并称美国经济前景存在一些优于预估的可能性。他在一个问答环节中补充道，迹象显示美国拥有可持续的强劲经济。

不过他也提醒称，美国如果想维系住可持续的经济增长率，都需有赖于近年来阻碍经济增长的那些因素消退，诸如疲弱的企业投资及生产率等因素。

夸尔斯重申，进一步循序渐进地升息是合宜的，这与他上周给出的观点相似。

夸尔斯还说，他预期当前通胀不足的情况将是短暂现象，通胀率在“未来一年左右”将回升到2%的目标水平。夸尔斯是新任美联储主席鲍威尔的盟友。

“我将谨慎地观察经济活动及通胀的指标，小心地评估经济活动受到各项束缚因素制约的程度。”他说。(完)