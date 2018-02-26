美联储认为仍处在升息轨道上 预计经济将继续稳步增长

路透华盛顿2月23日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)未理会近来股市下跌和围绕通胀的担忧，称其认为经济将继续稳步增长，且短期内没有可能导致其暂停原定升息步伐的重大风险。

“经济扩张继续受到以下因素的支撑：稳定的就业增长、不断增加的家庭财富、良好的消费者信心、强劲的海外经济增长以及宽松的金融环境，”美联储在向国会提交的半年度货币政策报告中写道，“乐观的企业信心似乎在过去一年支撑经济稳健增长。”

美联储官员预计今年将升息三次。

该报告在周五发布。美联储新主席鲍威尔下周(2月26日当周)将首次在众议院和参议院下属的委员会作证。

这份报告公布前，美国税改落地，股市暴跌一度使主要股指市值下挫10%，且标志着市场波动突然回归。

美联储指出，即便股市大跌，并考虑到最近减税可能使得企业获利提高并支持股价上升，但“包括股市和商业地产在内的一些列资产类别，估值压力仍继续提高。”

美联储称，杠杆的使用“在一些领域增加”，特别提及“诸如对冲基金等股市投资者”及其他“非银行金融部门”的“信用保证金拨备”。家庭债务亦增加，企业部门、“尤其是投机级企业”的杠杆亦上升。

不过，美联储称“总的来说美国金融体系整体脆弱性仍不严重”，银行业者能更好地抵御麻烦，因“资本状况强劲”。美联储表示，股票市盈率即便处于当前高位，依然低于1990年代末期时的水准。

整体看来，该文件描绘了这样的一种经济状况，即家庭已经实现了创纪录的财富，没有明显的不稳定风险，可继续稳步取得进展。到2017年9月时，家庭资产净值是可支配收入的6.7倍，创下该系列的最高水平。

文件称，财政政策在2018年将为国内生产总值(GDP)提供温和的支持，但没有很快将爆发通胀的担忧。

尽管如此，但美联储的判断是就业市场从2007-2009年衰退大体复苏。就业市场几乎所有的方面都“可被谨慎地解读为符合...充分就业”。(完)