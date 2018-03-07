美联储理事布雷纳德称经济“逆风正在转为顺风”

路透纽约3月6日 - 美联储理事布雷纳德周二说，美国经济最近几年经历了提振增长及通胀的努力后，情况正在好转。

这是布雷纳德自去年10月来首次对政策发表公开评论。她表示，鉴于税改及政府支出带来的提振，加上全球同步增长，现在经济”逆风正在转为顺风。”她还称，她也更相信通胀率终将回升至目标水平。

该讲话显示美联储最有影响力的一位鸽派官员现在不再抗拒又一年收紧政策，以及她基本与美联储新任主席鲍威尔立场一致。

“在充分就业和经济增长高于趋势水平时期，更多顺风因素促使考量的天平出现倾斜，”布雷纳德在纽约的一个债券交易员晚宴上表示，“鉴于对实现通胀目标的信心增强，继续逐步提高联邦基金利率可能是合适的。”

鉴于失业率(目前为4.1%)下滑，美联储去年升息三次，尽管通胀率小跌。预估显示，今年美联储还会升息三次，因通胀展示出上升迹象，而且国会同意实行1.5万亿美元减税和提高3,000亿美元支出举措。

作为美联储理事的布雷纳德在货币政策方面拥有永久投票权。她表示，美联储必须把通胀率提升到目标水准，同时维持充分就业。她说，乐见通胀”温和、短暂地”超过目标水准，但她指出，就业市场还能变得多热仍然不清楚。

对于失业率进一步大幅下降的经济，”我们没有广泛的经验”，而且美联储“需要对金融失衡风险保持警惕”。

布雷纳德表示，除了财政刺激和全球成长，美国经济也受益于相对于2015-2016年更为强劲的海外需求与油价和较弱的美元。当时，她曾发出警告，并认为在收紧货币政策方面应该谨慎行事。去年，她支持升息，但对于疲弱的通胀数据仍然看法谨慎。

布雷纳德表示，整体失衡风险”中等”，并指尽管自上个月以来市场震荡，但股票价格保持在高位，公司债券利差“相当压缩”。(完)