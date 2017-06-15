日本股市：早盘在震荡交投中下跌，美国数据疲弱令FED升息决议蒙阴

路透东京6月15日 - 日本股市日经指数周四在震荡交投中下跌，此前美国通胀数据疲弱，给美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息举措蒙上阴影。

华盛顿邮报周三援引匿名官员报导称，美国总统特朗普因涉嫌妨碍司法，正在接受特别检察官穆勒的调查。这亦不利市场人气。

日经指数早盘收低0.43%报19,797.46点，稍早短暂升至平盘上方。

美联储周三一如预期将利率目标区间提升至1.00-1.25%区间，并发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要。美联储政策制定者还暗示，他们今年可能再升息一次。

但疲弱的通胀和零售销售数据带来的影响更大。

“这一重大事件已过去，市场稍作喘息。但美国公布的经济数据疲弱，让市场仍有很多疑问，”大和证券分析师Takuya Takahashi表示。

美国5月消费者物价指数(CPI)意外下降，核心CPI较上年同期上扬1.7%，为2015年5月以来最小增幅；4月为上升1.9%。

美国上月零售销售较前月减少0.3%，下滑幅度不仅为2016年1月以来最大，也与分析师预测的增长0.1%不符。

日本股市出口类股大多疲软，隔夜美元兑日圆跌至八周低位108.81，但之后又反弹至109.56日圆。

丰田汽车早盘收跌1.09%，本田汽车跌0.26%。

银行类股也下跌。三菱日联金融集团(MUFG)和瑞穗金融集团均下挫1.4%。

任天堂逆势上扬，一度大涨3.5%，早盘收高3.19%至35,870日圆。

东证股价指数跌0.4%至1,585.35点。(完) (编译 杜明霞/王颖；审校 艾茂林/王兴亚)